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[отменено] Braga Fest: День 2

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Фестивали

Про событие

По решению организаторов Театрального фестиваля Braga Fest показы спектаклей в баре «Самоцвет» отменены. С 18 по 24 августа «Самоцвет» превратится в площадку театрального фестиваля Braga fest и познакомит всех зрителей с новым направлением — кукольным и предметным театром. Показы эскизов работ в жанре театра объектов, масок, кукол и мультимедийных экспериментов. Робот, который потерялся Театр объектов, овощей и фруктов Моноспектакль по мотивам одноимённого рассказа Айзека Азимова. Детективная история в жанре «театра объектов» о том, как машина старается победить человека. Режиссер — Валерия Телегина Продолжительность — 50 минут* Великое молчание Мультимедийный проект Поскольку на доставку сообщения потребуется 25 000 лет, а также ещё 25 000 лет на любой ответ, послание Аресибо является скорее демонстрацией возможностей человечества, чем реальной попыткой вступить в контакт. Можно ли наладить диалог с внеземными цивилизациями, если люди не научились договариваться друг с другом? Режиссер — Гуля Насырова Продолжительность — 30 минут* *Между показами состоится небольшой антракт, чтобы организаторы могли сделать перестановку зала.

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