По решению организаторов Театрального фестиваля Braga Fest показы спектаклей в баре «Самоцвет» отменены. С 18 по 24 августа «Самоцвет» превратится в площадку театрального фестиваля Braga fest и познакомит всех зрителей с новым направлением — кукольным и предметным театром. В первый день фестиваля на втором этаже бара молодые режиссеры представят свои театральные версии любимых всеми сказок, где главные герои произведений будет «сыграны» предметами. Программа первого дня фестиваля: «Красная шапочка» Фактуры, physical theatre Бумажно-пластическая страшилка с куклами по мотивам одноимённой сказки Братьев Гримм. Путеводитель для тех, кто заблудился в лесу и встретил Волка, которому тоже страшно. На помощь зрителям придут воспоминания о бабушках и вязаная шапочка красного цвета. Режиссер: Виктория Лавренова Длительность: 20 мин. «Иван-Дурак. Балабанов» Live-animation с театром объектов Что если бы истории об Иване-Дураке снял Алексей Балабанов? Двое кукольников сыграют в кино, поместив сказку про Сивку-Бурку в атмосферу фильмов известного режиссёра. Спектакль предлагает переосмыслить классические фольклорные мотивы через призму кинематографического стиля мастера. Режиссеры: Петр Кобзев, Максим Юшко Длительность: 30 мин.