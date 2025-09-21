Моноспектакль Григория Ильина по творчеству Бориса Рыжего. Вечный уже это вопрос, монументом, нахмурив брови, делая и не делая умный вид, он всё же приходит в голову — почему так быстро, стихией, непонятыми, или убедившие себя, что не поняты, уходят без оглядки гении? Ответы могут быть разные, да. И не повод ли это, провести время с творчеством поэта? ода поэту глазами ребенка, он крепко сжимает игрушку в руке, он не с продленки, не боится серого волка шрам на лице и он в пиджаке. Осень и спектакль этот для неё, спектакль о/про/об/с/без Бориса Рыжего.