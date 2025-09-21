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Бо-Бо-Бо

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Моноспектакль Григория Ильина по творчеству Бориса Рыжего. Вечный уже это вопрос, монументом, нахмурив брови, делая и не делая умный вид, он всё же приходит в голову — почему так быстро, стихией, непонятыми, или убедившие себя, что не поняты, уходят без оглядки гении? Ответы могут быть разные, да. И не повод ли это, провести время с творчеством поэта? ода поэту глазами ребенка, он крепко сжимает игрушку в руке, он не с продленки, не боится серого волка шрам на лице и он в пиджаке. Осень и спектакль этот для неё, спектакль о/про/об/с/без Бориса Рыжего.

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