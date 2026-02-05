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Про событие
В преддверии Международного дня бармена в третий раз «Самоцвет» устраивает грандиозную битву для профессионального сообщества на двух этажах особняка. Участников, их коллег, друзей и других болельщиков барных сражений не оставят без неподдельного азарта и энергии противостояния. Самые отличившиеся на масштабном турнире получат весомые призы. Соревнования пройдут по двум дисциплинам: Спидмиксинг Приготовление коктейлей на скорость. Задача — за короткое время смешать порции напитков различных объемов и разными методами приготовления, не допуская ошибок, соблюдая стандарты и пропорции. Заявки принимаются до 3 февраля включительно. — регламент (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1swCv0r-rMWJCNEdNseSow7-wkyCYRCbS/edit?usp=sharing&ouid=107181288785312581392&rtpof=true&sd=true) — — подать заявку (https://forms.gle/ruDKgNwKzrJAMKBr7) — Творческий конкурс Презентация двух авторских коктейлей: от приготовления с использованием собственных ингредиентов и посуды (если это необходимо) до рассказа об идее и концепции напитка. Тема конкурса «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек» предлагает воспользоваться помощью искусственного интеллекта для создания конкурсных коктейлей и презентации их на выступлении. Заявки принимаются до 31 января включительно. — регламент (https://docs.google.com/document/d/1rBwZNK3zh9R_AS-G2_3i4jg6zIcXg2zj8w24lcwh-1A/edit?usp=sharing) — — подать заявку (https://forms.gle/ohnR8n46H4DLuvQ39) — Сбор в 17:00 Начало творческого конкурса в 18:00 Начало спидмиксинга в 20:00 Вход свободный.
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