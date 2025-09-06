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Back to school jam

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Блин, опять в школу. Но не тебе! Отпразднуй это вместе с командами: — ГРЕХ (металлизированный 343 хардкор); — Вуаль (хеви шугейз); — Blanche DuBois (мелодик хардкор); — 81SQUAD (данжен бас); — HEARG (стомп 343 хардкор); Билеты на входе 800р.

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