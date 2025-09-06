Блин, опять в школу. Но не тебе! Отпразднуй это вместе с командами: — ГРЕХ (металлизированный 343 хардкор); — Вуаль (хеви шугейз); — Blanche DuBois (мелодик хардкор); — 81SQUAD (данжен бас); — HEARG (стомп 343 хардкор); Билеты на входе 800р.