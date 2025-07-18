Газель Смерти/Noisefishin: Kuturar, Kaush Si Kuo, Deplete, the limb
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Будут все стихии – стоунер, ди-бит, грайндкор/пв, death-drone, нойзрок: Kuturar (Якутск) Kaush Si Kuo (Нальчик) Deplete (Омск) the limb (Екат)
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