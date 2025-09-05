«Азбука аутизма». Как устроены эмоции?
Медиазал, 3 этаж, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Цикл встреч «Азбука аутизма» продолжает открытый диалог о реальном опыте аутичных людей и о том, как создать для них комфортные условия. На встрече разберёшь одну из самых сложных тем — эмоции. Что такое эмоции и как они устроены? Обсудишь «хорошие» и «плохие» эмоции и почему они одинаково важны. Разберёшь, почему аутичным людям сложно с эмоциями и что мешает их распознавать и выражать. Это не лекция в привычном смысле, а разговор, где важен каждый опыт. Ведущие: Юлия Долгушина — психолог, аутичный человек. Галина Зарипова — гештальт-терапевт, аутичный человек. Регистрация обязательна.
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