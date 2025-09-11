Исследование частной и коллективной истерии через призму работ в стиле «мистический реализм». Рене Магрита предлагает увлекательный ракурс на человеческую психику и восприятие реальности. Его картины, где логика извращена, обыденность становится угрожающей, а идентичность растворяется в массе, являются поразительно точными визуальными метафорами для различных проявлений истерии. Магритт предлагает зрителю зеркало тревожных аспектов человеческого опыта. Его искусство демонстрирует, как разум деконструирует реальность, способствуя глубокому пониманию психологических феноменов. Класс искусств MIRvOIR приглашает на лекцию-дискуссию, где ты рассмотришь психологические ловушки мозга под влиянием индивидуальной и групповой истерии в контексте произведения искусства художника Рене Магрита. В художественной практике создашь собственный графический ребус. Запись в тг.