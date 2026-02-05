Арт-диагноз: Исследование деменции в художественных произведениях
проспект Ленина, 48
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800₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
По мере старения населения мира, деменция становится всё более актуальной проблемой, требующей глубокого осмысления. Класс искусств MIRvOIR приглашает к размышлению о том, как деменция изображается в искусстве и каким образом формирует отношение к людям, живущим с этим диагнозом. Исследование деменции в искусстве позволит глубже понять не только саму болезнь, но и наше собственное отношение к ней. Ты проанализируешь творчество художника, запечатлевшего деменцию в своих работах, а также обратишься к литературным и кинематографическим произведениям, раскрывающим эту сложную тему. В рамках художественной практики сделаешь графическое упражнение, направленное на поддержание когнитивного здоровья и профилактику развития деменции. Запись в тг.
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