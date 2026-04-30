Музыкальное шоу-исследование. Её называли Примадонной, но она была Диктатором. В мире, где всё было подчинено ГОСТу, она создала собственное государство, где законы писала сама. Стас Маршаков представляет третью главу музыкального шоу-исследования. После декаданса Генсбура и хаоса Заппы участники препарируют главную святыню империи. Это не ностальгия. Это деконструкция мифа о власти, голосе и абсолютной воле. Ты сможешь разобраться, как под маской эстрадного мажора скрывалась жесткая архитектура прогрессив-рока и фанка, и почему её музыка была единственной настоящей формой свободы в условиях цензуры. Спикер и музыкант: Станислав Маршаков, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист.