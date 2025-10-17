Легенда отечественной фолк-метал сцены, группа Alkonost, преподнесёт любителям жанра, и не только им, особый Дар. От Прикамья до Урала, конечно, не обойдя стороной Москву и Санкт-Петербург, группа пронесёт с собой искры и пламя своего десятого полноформатного альбома «Дар Саламандры». Каждый желающий сможет заглянуть в мир духов огня, окунуться в атмосферу преданий о том, как люди обретали силу и знания, призывая огонь к себе на помощь, и ты можешь быть одним из них, и не пожалеешь о своем решении.