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Alkonost

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Легенда отечественной фолк-метал сцены, группа Alkonost, преподнесёт любителям жанра, и не только им, особый Дар. От Прикамья до Урала, конечно, не обойдя стороной Москву и Санкт-Петербург, группа пронесёт с собой искры и пламя своего десятого полноформатного альбома «Дар Саламандры». Каждый желающий сможет заглянуть в мир духов огня, окунуться в атмосферу преданий о том, как люди обретали силу и знания, призывая огонь к себе на помощь, и ты можешь быть одним из них, и не пожалеешь о своем решении.

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