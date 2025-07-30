Этим летом Alai Oli выпускают долгожданный десятый студийный альбом, и группа планирует отмечать его вместе с фанатами в городе где и началась их история. Alai Oli легендарны своими концертами и лето 2025 будет особым. Это будет первая возможность почувствовать как новая музыка переплетается с хитами и раритетами группы которые всегда радуют фанатов на 2+ часовых лайвах. На этом концерте к группе опять присоединится Петербургский музыкант и саунд-продюсер Филипп Хмыров, коллаборирущий с Alai Oli последние три года.