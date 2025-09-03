Аффинаж
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества "Аффинаж": от ранних образцов нуар-шансона до хитовых боевиков с последних релизов команды. Невероятный музыкальный опыт, богатое эмоциональное звучание, лучшие и редкие песни за 12 лет существования коллектива.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи