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Аффинаж

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Программа «Лучшее» продемонстрирует все эпохи и грани творчества "Аффинаж": от ранних образцов нуар-шансона до хитовых боевиков с последних релизов команды. Невероятный музыкальный опыт, богатое эмоциональное звучание, лучшие и редкие песни за 12 лет существования коллектива.

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