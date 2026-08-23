Отчетный спектакль актерского ворк-шопа. Актер Гриша Ильин вместе с участниками ворк-шопа представит спектакль, получившийся в результате занятий. Десять участников, с опытом и без опыта выступления на сцене прошли через шесть дней тренингов и взаимодействия с партнерами на площадке. В итоге получилось несколько личных историй и необъятное ощущение сопричастности. Это эксперимент, для которого важно не только взаимодействие актеров на площадке, но и сотворчество со зрителем. Все зрители в ходе спектакля могут оказаться его участниками.