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А, это ты

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Отчетный спектакль актерского ворк-шопа. Актер Гриша Ильин вместе с участниками ворк-шопа представит спектакль, получившийся в результате занятий. Десять участников, с опытом и без опыта выступления на сцене прошли через шесть дней тренингов и взаимодействия с партнерами на площадке. В итоге получилось несколько личных историй и необъятное ощущение сопричастности. Это эксперимент, для которого важно не только взаимодействие актеров на площадке, но и сотворчество со зрителем. Все зрители в ходе спектакля могут оказаться его участниками.

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