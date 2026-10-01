Во вселенной Мифов Ктулху герои, столкнувшиеся со сверхъестественным, либо сходят с ума, либо пытаются во всём разобраться — они могут изучать старые особняки, читать запретные книги, обращаться к своим знаниям… Но не в этот раз. В этой игре участники возьмуться за верные кольты и томми-ганы, запасутся оберегами Старших богов и дадут бой культистам и рыболюдам. Эта игра будет проходить на системе Action Movie World (Экшн Муви Ворлд), которая подразумевает, что всё происходящее — это сюжет фильма в духе старых боевиков с перестрелками, погонями, взрывами и эпической схваткой в конце. Крутые частные детективы, профессора Мискатоникского университета и гангстеры разносят орды врагов и разбрасываются крутыми однострочниками. Фактически, это будет кино в выдуманном жанре, «экранизирующем» не столько книги Лавкрафта, сколько основанные на них игры серии «Ужас Аркхэма». Формат: 3–4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.