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2025-й — год пост-рока?

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+

Про событие

Вторая встреча из серии «диалоги об инди-роке» с Димой Ханчиным, музыкальным обозревателем изданий РБК и Чойс и автором тг-канала «нормальный инди-рок». Пост-рок — жанр с самыми длинными композициями, многословными названиями и неопределёнными границами: в разное время под этот термин подгоняли музыку самых разных исполнителей, от трагичных японцев Mono до радостных канадцев Do Make Say Think, от Godspeed You! Black Emperor с их апокалиптическими видениями до Tortoise, которых можно и в кофейне поставить. Критики возносили пост-рок, дружно его хоронили, вновь откапывали из-под земли, а сам жанр, пережив множество трансформаций, продолжает собирать под свои знамёна всё новые поколения слушателей. Билеты в предпродаже — 500р В день события — 600р

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