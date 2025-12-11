Вторая встреча из серии «диалоги об инди-роке» с Димой Ханчиным, музыкальным обозревателем изданий РБК и Чойс и автором тг-канала «нормальный инди-рок». Пост-рок — жанр с самыми длинными композициями, многословными названиями и неопределёнными границами: в разное время под этот термин подгоняли музыку самых разных исполнителей, от трагичных японцев Mono до радостных канадцев Do Make Say Think, от Godspeed You! Black Emperor с их апокалиптическими видениями до Tortoise, которых можно и в кофейне поставить. Критики возносили пост-рок, дружно его хоронили, вновь откапывали из-под земли, а сам жанр, пережив множество трансформаций, продолжает собирать под свои знамёна всё новые поколения слушателей. Билеты в предпродаже — 500р В день события — 600р