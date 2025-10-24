Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Ростове-на-Дону

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Это Хэллоуин, и настало время, чтобы вытащить все свои скелеты из шкафа. Готов к жутким вечеринкам, коктейлям с кровью и танцам с Дракулой?
Уже в эти выходные
Вечер мрака и тёмной музыки. — Little Fantastic Partner (post-punk/darkwave). К...
1000₽
Настало время ведьм. Танцуй так будто бесы в тебя вселились. А в Хэллоуин они ...
от 300₽
Жесткое костюмированное шоу в честь хелоуина и самая веселая дискотека кропалек....
600₽
Для тебя подготовили уникальную шоу-программу, где главным актёром выступишь име...
от 500₽
Живые, мёртвые и те, кто между. Лайн-ап — монструозный: Novikov (питерский Blan...
1000₽