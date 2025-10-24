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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Ростове-на-Дону

Надеваем костюм Кавра и идём зажигать на вечеринке

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  1. - Уже в эти выходные

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Это Хэллоуин, и настало время, чтобы вытащить все свои скелеты из шкафа. Готов к жутким вечеринкам, коктейлям с кровью и танцам с Дракулой?

Уже в эти выходные

Halloween Goth Party
Halloween Goth Party

Вечер мрака и тёмной музыки. — Little Fantastic Partner (post-punk/darkwave). К...

Подземка

1000₽

Halloween X 10 Yeaes PartiesLatin RnD
Halloween X 10 Yeaes PartiesLatin RnD

Настало время ведьм. Танцуй так будто бесы в тебя вселились. А в Хэллоуин они ...

Затерянный Мир, Коммунистический проспект, 10

от 300₽

Kropalek Halloween
Kropalek Halloween

Жесткое костюмированное шоу в честь хелоуина и самая веселая дискотека кропалек....

Родня, Красноармейская улица, 33

600₽

Zhara Halloween Tour: Карнавал
Zhara Halloween Tour: Карнавал

Для тебя подготовили уникальную шоу-программу, где главным актёром выступишь име...

Embargo Villa

от 500₽

Halloween
Halloween

Живые, мёртвые и те, кто между. Лайн-ап — монструозный: Novikov (питерский Blan...

Береговая улица 10

1000₽

Что есть в статье:

  1. Уже в эти выходные

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