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Halloween Goth Party

Подземка
проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечер мрака и тёмной музыки. — Little Fantastic Partner (post-punk/darkwave). Культовый саратовский goth-проект, претерпевший за годы небольшие изменения в составе и проявивший интерес к более электронному звучанию. — Cracky Tights (deathrock/goth punk). Уже прижившийся на тёмной сцене яркий oldschool-goth проект. Задиристые екатеринбургские бунтарки устроят для тебя локальный армагеддон на сцене бара. — Holocoder (EBM/dark electro). Не нуждающийся в особых представлениях working class hero и ветеран вечеринок, культовый EBM-проект. — И всё это аудио-визуальное великолепие не обойдётся без поддержки праздничных тематических Dj-сетов от ростовских ветеранов Demian и Hellviz. Ну и классическое: приготовь свой костюм. Хэллоуин — веский повод заморочиться и прибыть на праздник в образе, а не аки «проходил мимо». Билеты приобретаются на входе. Двери: 19:00

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