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Halloween X 10 Yeaes PartiesLatin RnD

Затерянный Мир, Коммунистический проспект, 10

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 800₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Настало время ведьм. Танцуй так будто бесы в тебя вселились. А в Хэллоуин они могут это устроить. - Конкурс Костюмов - Зона VIP - 10000 руб в призах, Конкурсы - Фото Зона - Диджеи

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