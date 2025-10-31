Halloween X 10 Yeaes PartiesLatin RnD
Затерянный Мир, Коммунистический проспект, 10
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 800₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Про событие
Настало время ведьм. Танцуй так будто бесы в тебя вселились. А в Хэллоуин они могут это устроить. - Конкурс Костюмов - Зона VIP - 10000 руб в призах, Конкурсы - Фото Зона - Диджеи
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