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Zhara Halloween Tour: Карнавал

Embargo Villa
Левобережная улица, 72

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Для тебя подготовили уникальную шоу-программу, где главным актёром выступишь именно ты, а симбиоз атмосферного визуала и звука дополнит твою импровизацию. Диджеи и твоя любимая музыка. Вход на Halloween Карнавал - только в карнавальных костюмах, маске или гриме. *Ценят не крик, а стиль, креатив и глубину образа.

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