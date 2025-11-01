Zhara Halloween Tour: Карнавал
Левобережная улица, 72
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Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Для тебя подготовили уникальную шоу-программу, где главным актёром выступишь именно ты, а симбиоз атмосферного визуала и звука дополнит твою импровизацию. Диджеи и твоя любимая музыка. Вход на Halloween Карнавал - только в карнавальных костюмах, маске или гриме. *Ценят не крик, а стиль, креатив и глубину образа.
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