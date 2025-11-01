Для тебя подготовили уникальную шоу-программу, где главным актёром выступишь именно ты, а симбиоз атмосферного визуала и звука дополнит твою импровизацию. Диджеи и твоя любимая музыка. Вход на Halloween Карнавал - только в карнавальных костюмах, маске или гриме. *Ценят не крик, а стиль, креатив и глубину образа.