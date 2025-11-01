ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Halloween

Береговая улица 10

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Живые, мёртвые и те, кто между. Лайн-ап — монструозный: Novikov (питерский Blank), Angelina — организатор фестиваля Zvook из Сочи, наш московско-ростовский Dob-S, Keels — просто чудо, а также Yana и Shatter из промогруппы Continuum. Early birds уже запущены — и ты знаешь, как быстро они исчезают. Готовь костюм, душу и отмазку на утро.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста