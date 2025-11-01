Живые, мёртвые и те, кто между. Лайн-ап — монструозный: Novikov (питерский Blank), Angelina — организатор фестиваля Zvook из Сочи, наш московско-ростовский Dob-S, Keels — просто чудо, а также Yana и Shatter из промогруппы Continuum. Early birds уже запущены — и ты знаешь, как быстро они исчезают. Готовь костюм, душу и отмазку на утро.