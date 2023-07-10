Стендап-афиша Москвы

Мы собрали для тебя лучший стендап: сольный, секретный, необычный, стендап-джаз. Выбирай свой формат шоу:)

Что будет в статье:

Сольный Stand Up

Топовые стендапы с популярными комиками. Веселый летний вечер — обеспечен:)

Женский Stand Up

Женский стендап — отдельный вид прекрасного. Комикессы докажут, что умеют шутить обо всем. Ты можешь оценить силу женского юмора, ну и обаяния, конечно.

BIG Stand Up концерт

Мероприятия проходят в атмосферных заведениях Москвы, чтобы ты гарантированно насладился не только шоу, но и вкусным ужином.

Выступят участники проектов «StandUp на ТНТ», Stand-up Club #1, «Вечерний Ургант», Labelcom, «Разгоны», «Прожарка», «22 комика».

Необычный Stand Up

Комедийная винная дегустация, бурлеск-шоу и провокационные монологи комиков, экскурсия в формате стендапа по Китай-городу, импровизационные шоу и игры со стендаперами. От такой порции «необычного» ты точно не откажешься;)

Проверка материала

Отключи мысли о насущном, и погрузись в мир доброй комедии. Опытные Stand Up комики выступят с новым материалом, а также порадуют импровизацией.

Jazz+Stand Up

Живая музыка в исполнении известных джазовых артистов, вкусный ужин и выступления опытных комедиантов — разве можно провести вечер лучше?

Совершенно секретно!

Для суперфанатов комедии. Уникальный формат шоу, в котором комики играют с любопытством и азартом зрителей. Минимум информации об участниках, интрига, подарочный набор лучших шуток.

Весь московский стендап как на ладони — только на Кавре:) Выбирай своё комик-шоу в подборке от Kaverafisha. Проведи свой вечер весело и необычно.