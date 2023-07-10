Стендап-афиша Москвы

Сольный Stand Up
Топовые стендапы с популярными комиками. Веселый летний вечер — обеспечен:)
Открой своё сердце и приготовься к незабываемому вечеру с великолепным Дороховым...
от 1500₽
Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Человека, который ...
от 1000₽
Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...
от 1100₽
Надежда Ангарская – участница звездного состава телепроекта «Comedy Woman» нарав...
1000₽
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Прожарка на ТНТ» и проектов Labelcom пр...
от 1200₽
Андрей Колмачевский - молодой и талантливый комик из Белоруссии, ранее часто выс...
от 500₽
Женский Stand Up
Женский стендап — отдельный вид прекрасного. Комикессы докажут, что умеют шутить обо всем. Ты можешь оценить силу женского юмора, ну и обаяния, конечно.
Тебя ждет яркое выступление классных девчонок. Маргарита Родина - Женский стен...
1000₽
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...
от 1000₽
Минимум 5 горячих монологов за один вечер и безграничный максимум твоих эмоций. ...
от 700₽
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...
от 990₽
Лучшие девушки-комики Москвы, а также специальные гостьи с разных уголков России...
500₽
BIG Stand Up концерт
Мероприятия проходят в атмосферных заведениях Москвы, чтобы ты гарантированно насладился не только шоу, но и вкусным ужином.
Выступят участники проектов «StandUp на ТНТ», Stand-up Club #1, «Вечерний Ургант», Labelcom, «Разгоны», «Прожарка», «22 комика».
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 990₽
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 790₽
Большой стендап концерт- это большое количество шуток, смеха. Всегда разный со...
500₽
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 990₽
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 1690₽
Необычный Stand Up
Комедийная винная дегустация, бурлеск-шоу и провокационные монологи комиков, экскурсия в формате стендапа по Китай-городу, импровизационные шоу и игры со стендаперами. От такой порции «необычного» ты точно не откажешься;)
14 июля в 21:30 тебя ждут на комедийную дегустацию вин. Комедийная винная дегус...
2500₽
По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Комики из Питера вместе со зрителями ...
750₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (985) 368-96-96 Авторское шоу, которое каждый раз пробирает до мурашек — будоражащие номера, дразнящие жесты, корсеты, перышки,...
Стендап-Экскурсия – это что-то по-настоящему новое и необычное. Пешая экскурсия, которую ведёт стендап-комик. Будет интересно и смешно. И максимально непринужденно. Открыли новую страницу познавательн...
Проверка материала
Отключи мысли о насущном, и погрузись в мир доброй комедии. Опытные Stand Up комики выступят с новым материалом, а также порадуют импровизацией.
Cпециальное шоу от комиков с большим количеством эфиров. Ты сможешь послушать л...
3900₽
Шоу, на котором самые опытные, самые знаменитые и самые профессиональные комики ...
550₽
Опытные Stand Up комики проверяют материал для ТНТ и интернет проектов, выступят...
280₽
Что тебя ждет на вечере? Легкий, открытый и теплый стендап со свежими шутками, н...
500₽
Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...
280₽
Импровизационный баттл начинающих комиков и комикесс. Приходи посмеяться!...
300₽
Jazz+Stand Up
Живая музыка в исполнении известных джазовых артистов, вкусный ужин и выступления опытных комедиантов — разве можно провести вечер лучше?
Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Совершенно секретно!
Для суперфанатов комедии. Уникальный формат шоу, в котором комики играют с любопытством и азартом зрителей. Минимум информации об участниках, интрига, подарочный набор лучших шуток.
Лучшие комики, совершенно секретные. Это шоу для настоящих суперфанов комедии. ...
550₽
Лучшие комики, совершенно секретные. Это шоу для настоящих суперфанов комедии. ...
550₽
Secret Show — это уникальный формат шоу, в котором шоуранеры играют с любопытством и азартом зрителей. Минимум информации, интрига и мистери бокс. Каждое шоу комики готоваят индивидуально, но его суть...
Весь московский стендап как на ладони — только на Кавре:) Выбирай своё комик-шоу в подборке от Kaverafisha. Проведи свой вечер весело и необычно.