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Стендап-афиша Москвы

Мы собрали для тебя лучший стендап: сольный, секретный, необычный, стендап-джаз. Выбирай свой формат шоу:)

Что будет в статье:

  1. - Сольный Stand Up
  2. - Женский Stand Up
  3. - BIG Stand Up концерт
  4. - Необычный Stand Up
  5. - Проверка материала
  6. - Jazz+Stand Up
  7. - Совершенно секретно!

Сольный Stand Up

Топовые стендапы с популярными комиками. Веселый летний вечер — обеспечен:)

Денис Дорохов - сольный концерт
Денис Дорохов - сольный концерт

Открой своё сердце и приготовься к незабываемому вечеру с великолепным Дороховым...

Большевик Лофт, Ленинградский проспект, 15 с. 1

от 1500₽

Елена Новикова. Сольный стендап
Елена Новикова. Сольный стендап

Сольный концерт комика, который не нуждается в представлении. Человека, который ...

Руки ВВерх!

от 1000₽

Артём Винокур
Популярное
Артём Винокур

Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...

Большевик Лофт

от 1100₽

Надежда Ангарская «Я худею»
Надежда Ангарская «Я худею»

Надежда Ангарская – участница звездного состава телепроекта «Comedy Woman» нарав...

Камеди Хаб

1000₽

Алексей Стахович
Популярное
Алексей Стахович

Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Прожарка на ТНТ» и проектов Labelcom пр...

Большевик Лофт

от 1200₽

Андрей Колмачевский. Сольный концерт
Андрей Колмачевский. Сольный концерт

Андрей Колмачевский - молодой и талантливый комик из Белоруссии, ранее часто выс...

Coin Event Hall, Пятницкая 71/5, стр.2

от 500₽

Женский Stand Up

Женский стендап — отдельный вид прекрасного. Комикессы докажут, что умеют шутить обо всем. Ты можешь оценить силу женского юмора, ну и обаяния, конечно. 

Stand Up | Маргарита Родина, Лолита Аушева, Марина Степанова
Stand Up | Маргарита Родина, Лолита Аушева, Марина Степанова

Тебя ждет яркое выступление классных девчонок. Маргарита Родина - Женский стен...

Камеди Хаб

1000₽

Женский Stand-Up на Тверской | 13 июля
Женский Stand-Up на Тверской | 13 июля

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

Руки ВВерх!

от 1000₽

Большой Девчачий Stand Up
Большой Девчачий Stand Up

Минимум 5 горячих монологов за один вечер и безграничный максимум твоих эмоций. ...

Большевик Лофт

от 700₽

Женский Stand-Up на Тверской | Понедельник
Популярное
Женский Stand-Up на Тверской | Понедельник

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

до
Руки ВВерх!

от 990₽

Женский стендап у Евгенича. Проверочный концерт
Женский стендап у Евгенича. Проверочный концерт

Лучшие девушки-комики Москвы, а также специальные гостьи с разных уголков России...

Евгенич

500₽

BIG Stand Up концерт

Мероприятия проходят в атмосферных заведениях Москвы, чтобы ты гарантированно насладился не только шоу, но и вкусным ужином. 

Выступят участники проектов «StandUp на ТНТ», Stand-up Club #1, «Вечерний Ургант», Labelcom, «Разгоны», «Прожарка», «22 комика».

Большой стендап концерт на Маяковской | 15 июля
Большой стендап концерт на Маяковской | 15 июля

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Papa Moscow

от 990₽

Большой стендап концерт на Белорусской | 16 июля
Большой стендап концерт на Белорусской | 16 июля

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Bla Bla Bar

от 790₽

Большой Stand Up концерт | 18 июля
Большой Stand Up концерт | 18 июля

Большой стендап концерт- это большое количество шуток, смеха. Всегда разный со...

Камеди Хаб

500₽

Большой стендап концерт на Маяковской | 14 июля
Большой стендап концерт на Маяковской | 14 июля

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Papa Moscow

от 990₽

Stand-Up на Таганке | 15 июля
Stand-Up на Таганке | 15 июля

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Верхняя Радищевская, 15

от 1690₽

Необычный Stand Up

Комедийная винная дегустация, бурлеск-шоу и провокационные монологи комиков, экскурсия в формате стендапа по Китай-городу, импровизационные шоу и игры со стендаперами. От такой порции «необычного» ты точно не откажешься;)

Комедийная дегустация
Комедийная дегустация

14 июля в 21:30 тебя ждут на комедийную дегустацию вин. Комедийная винная дегус...

Камеди Хаб

2500₽

Бывшие. Шоу комедийной импровизации
Бывшие. Шоу комедийной импровизации

По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Комики из Питера вместе со зрителями ...

Евгенич

750₽

по подписке
Burlesque & StandUp
Burlesque & StandUp

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (985) 368-96-96 Авторское шоу, которое каждый раз пробирает до мурашек — будоражащие номера, дразнящие жесты, корсеты, перышки,...

по подписке
Stand Up экскурсия
Stand Up экскурсия

Стендап-Экскурсия – это что-то по-настоящему новое и необычное. Пешая экскурсия, которую ведёт стендап-комик. Будет интересно и смешно. И максимально непринужденно. Открыли новую страницу познавательн...

по подписке
Пятница 13КО
Пятница 13КО

Вечернее шоу Ярославы Тринадцатко - "Пятница 13КО"! Новости, интервью, игры со комиками и конечно же, СТЕНДАП! В гостях: Чермен Качмазов...

Проверка материала

Отключи мысли о насущном, и погрузись в мир доброй комедии. Опытные Stand Up комики выступят с новым материалом, а также порадуют импровизацией.

Stand Up | Бриллиантовая проверка
Stand Up | Бриллиантовая проверка

Cпециальное шоу от комиков с большим количеством эфиров. Ты сможешь послушать л...

Камеди Хаб

3900₽

Элитная проверка
Элитная проверка

Шоу, на котором самые опытные, самые знаменитые и самые профессиональные комики ...

Камеди Хаб

550₽

Проверка опытных комиков в баре "Руки вверх"
Проверка опытных комиков в баре "Руки вверх"

Опытные Stand Up комики проверяют материал для ТНТ и интернет проектов, выступят...

Руки ВВерх! Бар на Таганке, Нижег.ская, 2к1

280₽

9 комиков
9 комиков

Что тебя ждет на вечере? Легкий, открытый и теплый стендап со свежими шутками, н...

Камеди Хаб

500₽

Пятничная проверка опытных комиков в Cava
Пятничная проверка опытных комиков в Cava

Опытные Stand Up комики выступят со своим лучшим, проверенным материалом и части...

Бар Cava, ул. Марксистская, 34к10

280₽

Event Improv Турнир
Event Improv Турнир

Импровизационный баттл начинающих комиков и комикесс. Приходи посмеяться!...

Камеди Хаб

300₽

Jazz+Stand Up

Живая музыка в исполнении известных джазовых артистов, вкусный ужин и выступления опытных комедиантов  — разве можно провести вечер лучше?

по подписке
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand

Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...

Stand Up + Jazz в Парке Горького | 13 июля
Stand Up + Jazz в Парке Горького | 13 июля

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

ул. Крымский Вал, 9Л

от 790₽

Stand Up + Jazz в Джонджоли | Суббота
Stand Up + Jazz в Джонджоли | Суббота

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Николоямская ул., 28/60

от 790₽

Stand Up + Jazz в Anima
Stand Up + Jazz в Anima

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Клуб Anima, Сущевская, 21

от 790₽

Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 16 июля
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 16 июля

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Кузнецкий мост, 21/5

от 790₽

Совершенно секретно!

Для суперфанатов комедии. Уникальный формат шоу, в котором комики играют с любопытством и азартом зрителей. Минимум информации об участниках, интрига, подарочный набор лучших шуток. 

Весь московский стендап как на ладони — только на Кавре:) Выбирай своё комик-шоу в подборке от Kaverafisha. Проведи свой вечер весело и необычно.

Что есть в статье:

  1. Сольный Stand Up
  2. Женский Stand Up
  3. BIG Stand Up концерт
  4. Необычный Stand Up
  5. Проверка материала
  6. Jazz+Stand Up
  7. Совершенно секретно!

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