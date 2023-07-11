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Женский Stand-Up на Тверской | Понедельник

Руки ВВерх!
Тверская ул., 22

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 2500₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, как следует отпесочить мужичков, а также пройтись по всем женским штучкам без запретных тем. Бронь столика только до конца концерта. После концерта ты можешь продолжить отдых в баре за барной стойкой. Скидки и акции бара во время мероприятия не действуют. Запуск гостей за полчаса до начала концерта. Длительность 1,5 часа. В Руки Вверх баре на Тверской обязательно внесения депозита: на сеансах после 18:00 по пятницам, субботам, а также с 1 до 7 января депозит 2000р/чел, в дни с воскресенья по четверг депозит 1500р/чел. На дневных сеансах (в 16:00), а также на остальных площадках депозитов нет. Депозит вносится по приходу и его можно потратить на меню кухни и напитков. Если ты хочешь узнать состав комиков, или тебе нужна помощь в выборе стола, позвони по телефону.

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Комментарии

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Антон Кузнецов
16 сентября 2024, 21:39

Ходил к девочкам, юмор очень зашёл, надо надорвал даже живот немного, хорошо отдохнул посмеялся от души

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