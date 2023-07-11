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Алексей Стахович
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Прожарка на ТНТ» и проектов Labelcom представляет свой первый сольный стендап-концерт «Персонаж», в котором он рассказывает о своём быте, проблемах и о том, почему жанр его жизни — это комедия. Событие состоится в Bolshevik Loft. В меню — разнообразные блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить к началу сбора гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.
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