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Где вкусно и недорого поесть в Москве

Подробно рассказываем, где поесть и выпить в Москве. Редакционная подборка мест со вкусной кухней.

Что будет в статье:

  1. - Кафе «Борис Сонный»
  2. - Бар «Ладно»
  3. - Кафе «Публика»
  4. - Бар «Ровесник»
  5. - Кафе «Фантазеры»
  6. - Ресторан «Кимчи» на Белорусской
  7. - Гастробар «Галки»
  8. - Ресторан «Пошаблим?» 
  9. - Бар «Моя рьяnaya babyшка леmиm v Cinгапур»
  10. - Гастропаб «Коптильня»
  11. - Кафе «Хитрые Люди»
  12. - Ресторан «Моремания» на Профсоюзной
  13. - Кафе «Ладо»

Где скоротать бизнес-ланч или посидеть с друзьями в конце недели? Где вкусно поесть за дешево или за умеренно-средние цены? Где сытно покушать в Москве? Обо всем рассказываем в нашей подборке. Выбирали места как для себя ;)

Кафе «Борис Сонный»

Тематическая кофейня в винтажном стиле с элементами ручной работы, где можно не только выпить кофе, но и посмотреть фильмы, поучаствовать в литературных мероприятиях. 

Адрес: Селезнёвская ул., 32, м. Новослободская

Бар «Ладно»

Современный крафтовый бар с авторскими напитками в уютном небольшом дворике. Отличается стильным дизайном интерьера и разнообразием напитков. Здесь регулярно проводят вечеринки и кинопоказы. Сходи, ладно?

Адрес: Мясницкая ул., 41, стр. 3

Кафе «Публика»

Уютное кафе во французском винтажном стиле в миксе с элементами лофта, где тебя ждет фьюжн меню, атмосфера вечера при свечах, ламповые кинопоказы, зажигательные вечеринки и многое другое.  В меню – блюда европейской, американской и азиатской кухонь. 

Ознакомиться с актуальной афишей можно в нашем приложении и через карточку места ниже :)

Средний чек – 1700 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Старая Басманная, 18с4, м. Бауманская

Бар «Ровесник»

Демократичный бар с вкусной едой: гранола с кокосовым йогуртом и сэндвич с курицей, пармезаном и глазуньей. Приходи за драфт-коктейлями, технология простая — емкости с готовыми напитками подключают к углекислотному баллону и разливают миксы по бокалам через пивные краны. Уютный и веселый вариант, где выпить и покушать в центре.  

Средний чек – 1200 рублей без напитков.

Адрес: Малый гнездниковский переулок, 9с2, м. Тверская 

Кафе «Фантазеры»

Хочешь вкусно поесть в Москве? Тогда тебе в это заведение, где сочиняют ради собственного удовольствия и для того, чтобы получали удовольствие другие:)

Фишки Фантазеров: свежая выпечка, атмосфера дог-френдли — питомцу предложат особенные вкусняшки, а еще завтраки целый день.

Средний чек – 1600 рублей без напитков.  

Адрес: пр. Ленинский 61/1, м. Академическая

Фантазеры

Карточка

Ресторан «Кимчи» на Белорусской

Хочешь попробовать всё и сразу? Сеть ресторанов со вкусной едой «Кимчи» — это блюда сразу трех кухонь: китайской, японской и корейской. Кимчи — корейское национальное блюдо: заквашенные и приправленные особым образом овощи, чаще всего пекинская капуста. 

Это не только вкусно, но еще и полезно! Корейцы считают, что употребление этого салата продлевает жизнь. Ну а что  низкокалорийно и с витаминчиками, получается.

Средний чек – 1600 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Бутырский Вал 5, м. Белорусская

Гастробар «Галки»

Говорят, что здесь приличные порции и честный ценник. Вкусно и недорого поесть в гастробаре, да еще и повара обслуживают сами — предел мечтаний:) Скорее бронируй столик.

Средний чек – 1900 рублей без напитков.  

Адрес: Страстной б-р, 4/3, м. Чеховская

Ресторан «Пошаблим?» 

Рестораны и кафе — это хорошо, но нельзя просто взять и пройти мимо винного ресторана. Нетривиальная винная карта с десятком позиций по бокалам по приятным ценам и, конечно же, внушительный список Chablis.

Средний чек – 2200 рублей без напитков.  

Адрес: пр. Ленинградский, 12, м. Белорусская

Бар «Моя рьяnaya babyшка леmиm v Cinгапур»

Только за одно это название, мы любим говорить об этом баре как можно чаще.  В основе меню, как несложно догадаться, блюда сингапурской кухни: спринг-роллы, шашлычки, супы с морепродуктами и многое другое.  

Бар состоит из двух тематических залов: один оформлен как аэропорт, другой – в стиле сингапурского рынка.  

Средний чек – 2000 рублей без напитков. 

Адрес: ул. Большая Никитская, 14, м. Охотный Ряд

Гастропаб «Коптильня»

Советуем тебе попробовать дегустационный сет мясных деликатесов, к которому идет бокал вина в подарок. Обеды от шефа — это возможность вкусно и недорого поесть. По будням в «Коптильне» подают специальное сет-меню от 350 руб. А еще здесь все блюда по себестоимости по понедельникам. 

Персонал «Коптильни» проводит экскурсии по сыроварне и колбасному цеху, смотри, как интересно — можно сытно отобедать и на экскурсию заодно сходить;)

Средний чек – 1800 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Новослободская, 18, м. Новослободская

Кафе «Хитрые Люди»

Блюда здесь создаются в беседах с шеф-поваром, придумываются вместе с гостями, привозятся из путешествий по миру. Постоянный поток гостей развивает заведение, а меню регулярно обновляется. 

Это кафе-бар, который создали бывшие завсегдатаи похожих заведений — они знают, как ты ценишь честный ценник, вкусную еду и камерную атмосферу. 

Средний чек – 1500 рублей без напитков. 

Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, 1/8, стр 10, м. Курская

Ресторан «Моремания» на Профсоюзной

Если ты влюблен в рыбу  тебе сюда. Доступный рыбный ресторан с порциями, которыми можно наесться. Свежая рыба, вкусное вино — в общем, не нужно ждать рыбного четверга, иди прямо сейчас.

Средний чек – 700 рублей без напитков. 

Адрес: ул. Профсоюзная, 126, корп. 3, м. Коньково

Кафе «Ладо»

Нет, это не грузинский бар, это бистро, названное в честь польского доктора — в старинном особняке XVII века. Интерьер в светлых тонах, а еще есть тайные темные комнаты. Меню небольшое: закуски, салаты и мясные блюда вроде говяжьих ребер или стейка.

Средний чек – 1300 рублей без напитков.  

Адрес: Кривоколенный пер. 9с2, м. Сретенский бульвар

Теперь ты знаешь, где выпить и поесть в столице, где устроить ламповые посиделки с друзьями, куда сходить на перекус после работы, куда вывести свою вторую половинку на свидание и выпить в Москве без удара по кошельку. У нас есть аналогичная статья для гостей и жителей Питера: 

Где можно вкусно и недорого поесть в Санкт-Петербурге

Эта подборка – лишь верхушка нашего гастрономического айсберга! Смотри ее больше крутых «вкусных» мест Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга в нашем приложении.  

Bon Appetite!

Что есть в статье:

  1. Кафе «Борис Сонный»
  2. Бар «Ладно»
  3. Кафе «Публика»
  4. Бар «Ровесник»
  5. Кафе «Фантазеры»
  6. Ресторан «Кимчи» на Белорусской
  7. Гастробар «Галки»
  8. Ресторан «Пошаблим?» 
  9. Бар «Моя рьяnaya babyшка леmиm v Cinгапур»
  10. Гастропаб «Коптильня»
  11. Кафе «Хитрые Люди»
  12. Ресторан «Моремания» на Профсоюзной
  13. Кафе «Ладо»

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