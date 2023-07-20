Подробно рассказываем, где поесть и выпить в Москве. Редакционная подборка мест со вкусной кухней.

Где скоротать бизнес-ланч или посидеть с друзьями в конце недели? Где вкусно поесть за дешево или за умеренно-средние цены? Где сытно покушать в Москве? Обо всем рассказываем в нашей подборке. Выбирали места как для себя ;)

Кафе «Борис Сонный»

Тематическая кофейня в винтажном стиле с элементами ручной работы, где можно не только выпить кофе, но и посмотреть фильмы, поучаствовать в литературных мероприятиях.

Адрес: Селезнёвская ул., 32, м. Новослободская

Бар «Ладно»

Современный крафтовый бар с авторскими напитками в уютном небольшом дворике. Отличается стильным дизайном интерьера и разнообразием напитков. Здесь регулярно проводят вечеринки и кинопоказы. Сходи, ладно?

Адрес: Мясницкая ул., 41, стр. 3

Кафе «Публика»

Уютное кафе во французском винтажном стиле в миксе с элементами лофта, где тебя ждет фьюжн меню, атмосфера вечера при свечах, ламповые кинопоказы, зажигательные вечеринки и многое другое. В меню – блюда европейской, американской и азиатской кухонь.

Ознакомиться с актуальной афишей можно в нашем приложении и через карточку места ниже :)

Средний чек – 1700 рублей без напитков.

Адрес: ул. Старая Басманная, 18с4, м. Бауманская

Бар «Ровесник»

Демократичный бар с вкусной едой: гранола с кокосовым йогуртом и сэндвич с курицей, пармезаном и глазуньей. Приходи за драфт-коктейлями, технология простая — емкости с готовыми напитками подключают к углекислотному баллону и разливают миксы по бокалам через пивные краны. Уютный и веселый вариант, где выпить и покушать в центре.

Средний чек – 1200 рублей без напитков.

Адрес: Малый гнездниковский переулок, 9с2, м. Тверская

Кафе «Фантазеры»

Хочешь вкусно поесть в Москве? Тогда тебе в это заведение, где сочиняют ради собственного удовольствия и для того, чтобы получали удовольствие другие:)

Фишки Фантазеров: свежая выпечка, атмосфера дог-френдли — питомцу предложат особенные вкусняшки, а еще завтраки целый день.

Средний чек – 1600 рублей без напитков.

Адрес: пр. Ленинский 61/1, м. Академическая

Ресторан «Кимчи» на Белорусской

Хочешь попробовать всё и сразу? Сеть ресторанов со вкусной едой «Кимчи» — это блюда сразу трех кухонь: китайской, японской и корейской. Кимчи — корейское национальное блюдо: заквашенные и приправленные особым образом овощи, чаще всего пекинская капуста.

Это не только вкусно, но еще и полезно! Корейцы считают, что употребление этого салата продлевает жизнь. Ну а что — низкокалорийно и с витаминчиками, получается.

Средний чек – 1600 рублей без напитков.

Адрес: ул. Бутырский Вал 5, м. Белорусская

Гастробар «Галки»

Говорят, что здесь приличные порции и честный ценник. Вкусно и недорого поесть в гастробаре, да еще и повара обслуживают сами — предел мечтаний:) Скорее бронируй столик.

Средний чек – 1900 рублей без напитков.

Адрес: Страстной б-р, 4/3, м. Чеховская

Ресторан «Пошаблим?»

Рестораны и кафе — это хорошо, но нельзя просто взять и пройти мимо винного ресторана. Нетривиальная винная карта с десятком позиций по бокалам по приятным ценам и, конечно же, внушительный список Chablis.

Средний чек – 2200 рублей без напитков.

Адрес: пр. Ленинградский, 12, м. Белорусская

Бар «Моя рьяnaya babyшка леmиm v Cinгапур»

Только за одно это название, мы любим говорить об этом баре как можно чаще. В основе меню, как несложно догадаться, блюда сингапурской кухни: спринг-роллы, шашлычки, супы с морепродуктами и многое другое.

Бар состоит из двух тематических залов: один оформлен как аэропорт, другой – в стиле сингапурского рынка.

Средний чек – 2000 рублей без напитков.

Адрес: ул. Большая Никитская, 14, м. Охотный Ряд

Гастропаб «Коптильня»

Советуем тебе попробовать дегустационный сет мясных деликатесов, к которому идет бокал вина в подарок. Обеды от шефа — это возможность вкусно и недорого поесть. По будням в «Коптильне» подают специальное сет-меню от 350 руб. А еще здесь все блюда по себестоимости по понедельникам.

Персонал «Коптильни» проводит экскурсии по сыроварне и колбасному цеху, смотри, как интересно — можно сытно отобедать и на экскурсию заодно сходить;)

Средний чек – 1800 рублей без напитков.

Адрес: ул. Новослободская, 18, м. Новослободская

Кафе «Хитрые Люди»

Блюда здесь создаются в беседах с шеф-поваром, придумываются вместе с гостями, привозятся из путешествий по миру. Постоянный поток гостей развивает заведение, а меню регулярно обновляется.

Это кафе-бар, который создали бывшие завсегдатаи похожих заведений — они знают, как ты ценишь честный ценник, вкусную еду и камерную атмосферу.

Средний чек – 1500 рублей без напитков.

Адрес: пер. 4-й Сыромятнический, 1/8, стр 10, м. Курская

Ресторан «Моремания» на Профсоюзной

Если ты влюблен в рыбу — тебе сюда. Доступный рыбный ресторан с порциями, которыми можно наесться. Свежая рыба, вкусное вино — в общем, не нужно ждать рыбного четверга, иди прямо сейчас.

Средний чек – 700 рублей без напитков.

Адрес: ул. Профсоюзная, 126, корп. 3, м. Коньково

Кафе «Ладо»

Нет, это не грузинский бар, это бистро, названное в честь польского доктора — в старинном особняке XVII века. Интерьер в светлых тонах, а еще есть тайные темные комнаты. Меню небольшое: закуски, салаты и мясные блюда вроде говяжьих ребер или стейка.

Средний чек – 1300 рублей без напитков.

Адрес: Кривоколенный пер. 9с2, м. Сретенский бульвар

Теперь ты знаешь, где выпить и поесть в столице, где устроить ламповые посиделки с друзьями, куда сходить на перекус после работы, куда вывести свою вторую половинку на свидание и выпить в Москве без удара по кошельку. У нас есть аналогичная статья для гостей и жителей Питера:

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