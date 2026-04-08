https://galki.moscow/ Андеграундный гастробар с римской пиццей во дворе Страстного бульвара. В «Галках» воплотили новый для столицы взгляд на построение концепции ресторана: здесь всё внимание отдали поварам. Они не только готовят блюда, но и сами обслуживают гостей, экспериментируя с продуктами, сочетанием вкусов и закладывая эмоции в блюда. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-1:00
Карта места...
Комментарии
Минусы: Заведение маленькое, столов много, посадка полная, шумно. Плюсы: Вкусная еда
Аноним3 февраля 2024, 17:53
Необычные блюда, вкусные коктейли!Но очень шумно и народу много для такого маленького помещения.
Пользователь №18973912 октября 2022, 01:56
Оч атмосферное заведение! Люблю!!!!
Атмосферное, уютное место с великолепно вкусной едой и чутким персоналом!