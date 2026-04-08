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Галки

Москва, Страстной б-р 4/3 Чеховская

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https://galki.moscow/ Андеграундный гастробар с римской пиццей во дворе Страстного бульвара. В «Галках» воплотили новый для столицы взгляд на построение концепции ресторана: здесь всё внимание отдали поварам. Они не только готовят блюда, но и сами обслуживают гостей, экспериментируя с продуктами, сочетанием вкусов и закладывая эмоции в блюда. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-1:00
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Комментарии

К
Ксения
11 января, 22:58

Атмосферное, уютное место с великолепно вкусной едой и чутким персоналом!

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Alena
10 декабря 2025, 19:57

Минусы: Заведение маленькое, столов много, посадка полная, шумно. Плюсы: Вкусная еда

А
Аноним
3 февраля 2024, 17:53

Необычные блюда, вкусные коктейли!Но очень шумно и народу много для такого маленького помещения.

П№
Пользователь №189739
12 октября 2022, 01:56

Оч атмосферное заведение! Люблю!!!!

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