Подробно рассказываем про недорогие заведения в Санкт-Петербурге. Редакционная подборка мест со вкусной кухней.

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Где скоротать бизнес-ланч или посидеть с друзьями в конце недели? Где вкусно поесть за дешево или за умеренно-средние цены? Где в Питере выпить и сытно перекусить? Обо всем рассказываем в нашей подборке. Выбирали места как для себя ;)

Ресторан «Вайн Гог»

Стильный ресторан в центре с изысканной европейской кухней и обширной винной картой. Заведение оформлено в стиле творчества Ван Гога. Интерьер, музыка, освещение – все здесь создает неповторимую атмосферу, располагающую к уютным посиделкам, будь то свидание, семейный обед или встреча с друзьями.

В ресторане регулярно проходят концерты классической музыки с дегустацией вин и другие тематические события.

Средний чек – 1800 рублей.

Адрес: ул. Малая Конюшенная 7, м. Невский проспект

Кафе «Такояки-мисэ»

Уютное японское бистро, где можно попробовать только японские блюда, в том числе такояки, в честь которых и названо кафе.

Такояки – уличная японская еда, которая представляет собой обжаренные шарики диаметром из пшеничного теста с начинкой: свинина, креветки, осьминог и так далее.

В кафе подают и другие популярные японские блюда: онигири, лапши соба, кацудон и многое другое.

Средний чек – 800 рублей без напитков.

Ардес: ул. Лизы Чайкиной, 19б, м. Горьковская

Демократический ресторан «Marketplace» на Невском

Marketplace – сетевой ресторан, который работает по принципу свободного потока гостей и самообслуживания в непринужденной атмосфере по доступным ценам. В меню универсальные блюда европейской и азиатской кухни. В ресторане есть открытая кухня, где при гостях готовят вок, пасту и блюда на гриле.

Средний чек – 700 рублей без напитков.

Адрес: пр. Невский, 22-24, м. Невский проспект

Бар «KoraDuba»

Это место, где можно сытно и вкусно поесть в Санкт-Петербурге, особенно если ты большой ценитель пиццы и бургеров со стаканом холодного пива. Ингредиенты для бургеров здесь готовят вручную: все – от булочек до соуса. Также здесь подают стейки, пасту и многое другое. Алкогольная карта включает в себя 15 видов пенного.

Средний чек – 1100 рублей без напитков.

Адрес: пер. Гривцова 20, м. Сенная площадь

Кафе «Vaffel» на Гороховой

Норвежские уличные вафли для веганов, сладкоежек и ценителей мясных начинок. Здесь подают вефельки с сочными начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы. Можно выбрать на любой вкус и прием пищи - завтрак, обед, ужин или взять как перекус «на ходу».

Средний чек – 1000 рублей без напитков.

Адрес: ул. Гороховая, 41, м. Сенная площадь

Бар «Ясли»

Небольшой ламповый бар с крафтовым пивом и сытным меню европейской кухни. Еще один напиток, которому здесь уделяют особенное место, кроме пенного – ром. Также есть подборка классических крепких напитков, а по будням сюда можно заскочить на бизнес-ланч.

Средний чек – 800 рублей без напитков.

Адрес: ул. Маркина, 1, м. Чкаловская

Ресторан «Карл и Фридрих»

Где сытно поесть в Санкт-Петербурге? Приходи в ресторан со вкусной едой и богатой историей. Вся команда трудится, чтобы создавать баварскую атмосферу. Разнообразное мясное меню и традиционное немецкое пиво — собственная пивоварня все-таки:) Цены умеренно-средние.

«Карл и Фридрих — единственный в Петербурге обладатель настоящего традиционного баварского пивного сада, вместимостью 1000 человек». Авторы проекта «Карл и Фридрих»

Средний чек – 2200 рублей без напитков.

Ардес: Южная дор., 15

Пиццерия «Pizza Point»

Хочешь вкусно поесть в Петербурге? Тебе в это заведение — здесь готовят римскую пиццу по авторским рецептам бренд-шефа Ильи Бурнасова. Пицца с долгой выдержкой — не менее 48 часов, выглядит необычно, но аппетитно и с итальянским акцентом.

Пиццерия ждёт в гости четвероногих друзей, для них приготовили миску с водой и лакомства на баре:)

Средний чек – 800 рублей без напитков.

Адрес: ул. Маяковского, 44

Кафе «Троицкий мост» на Мойке

Вкусно и недорого поесть можно и вегетарианском кафе. Здесь более 500 блюд: салаты, супы, блюда из соевого мяса, гарниры, блюда ручной лепки и горячее. В Питере никуда не спешат — не спеши и ты, выбирай то самое блюдо тщательно!

Средний чек – 280 рублей без напитков.

Адрес – наб. Мойки, 30, м. Адмиралтейская

Ресторан «Petrov Vodkin»

Петров-Водкин — ресторан со вкусной едой и одновременно тапас-бар. Шеф-повар Станислав Потемкин придумал тапасы на русский манер: сельдь на ржаном хлебе с горчицей и яйцом, буженина с хреном и свежим огурцом.

Попробуй авторскую русскую кухню, а потом поделись с нами впечатлениями, в афише-приложении «Кавёр».

Средний чек – 1500 рублей без напитков.

Адрес: Адмиралтейский пр. 6, м. Адмиралтейская

Кафе «Оптимист»

Вкусно и недорого поесть — это в Оптимисте. 3 зала-трансформера, созданные под разный формат. Здесь можно позавтракать утром, выпить крафтового вечером, устроить винную дегустацию или провести кулинарный мастер-класс, где тебя научат готовить вкусную еду профессионалы своего дела.

Средний чек – 1000 рублей без напитков.

Адрес: ул. Черняховского, 25, м. Лиговский проспект

Фудхолл «Balagan Market»

Ищешь рестораны и кафе в Санкт-Петербурге? Приходи сразу на балаганный гастромаркет, где объединились хиты cо всего мира — 28 гастрономических направлений! Балаганят с 7:55 — для ранних пташек;)

Адрес: Малый пр. П.С., м. Чкаловская

Кафе «Общество чистых тарелок» на Гороховой

Кафе в центре Петербурга с простой и понятной едой. Карри, том-ям и лимонный наполеон. Завтраки с игристым по специальной цене.

Средний чек – 1200 рублей без напитков.

Адрес: ул. Гороховая, 13, м. Садовая

Ресторан «Bistrot Le Moujik»

Бистро, где ты позавтракаешь с 8 утра до 6 вечера каждый день. И пообедаешь с 12 дня до 12 ночи. Вот такой растянутый и приятный прием пищи.

Гастро-визитка — луковый суп и эльзасский луковый пирог.

Средний чек – 1700 рублей без напитков.

Адрес: наб. реки Фонтанки, 52, м. Гостиный двор

Бистро «All Grain»

Необычные салаты, небанальные сочетания с элементами высокой кухни. Ферментированная макрель, печеный пастернак, грейпфрутовый сорбет, битые огурцы, мусс из устриц и вербена — если сейчас непонятно и звучит сложно, то нужно сходить и попробовать.

А если это место станет твоей любимой гастрономией в северной столице?

Средний чек – 1500 рублей.

Адрес: ул. Курляндская 48, м. Нарвская

Кафе «Tiger Lily»

Китайское кафе на Итальянской улице. Обедай традиционно, по-китайски: дим-сам, битые огурцы, утка по-пекински, ну а запивай китайским пивом или саке.

Из интересного: холодный кофе с мятным молоком или сливовое вино, а можно и всё сразу;)

Средний чек – 1000 рублей.

Адрес: ул. Итальянская, 19, м. Гостиный двор

Теперь ты знаешь, где устроить ламповые посиделки с друзьями, куда сходить на перекус после работы, куда вывести свою вторую половинку на свидание и выпить в Питере без удара по кошельку. У нас есть аналогичная статья для гостей и жителей столицы:

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