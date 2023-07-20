Где скоротать бизнес-ланч или посидеть с друзьями в конце недели? Где вкусно поесть за дешево или за умеренно-средние цены? Где в Питере выпить и сытно перекусить? Обо всем рассказываем в нашей подборке. Выбирали места как для себя ;)
Ресторан «Вайн Гог»
Стильный ресторан в центре с изысканной европейской кухней и обширной винной картой. Заведение оформлено в стиле творчества Ван Гога. Интерьер, музыка, освещение – все здесь создает неповторимую атмосферу, располагающую к уютным посиделкам, будь то свидание, семейный обед или встреча с друзьями.
В ресторане регулярно проходят концерты классической музыки с дегустацией вин и другие тематические события.
Средний чек – 1800 рублей.
Адрес: ул. Малая Конюшенная 7, м. Невский проспект
Кафе «Такояки-мисэ»
Уютное японское бистро, где можно попробовать только японские блюда, в том числе такояки, в честь которых и названо кафе.
Такояки – уличная японская еда, которая представляет собой обжаренные шарики диаметром из пшеничного теста с начинкой: свинина, креветки, осьминог и так далее.
В кафе подают и другие популярные японские блюда: онигири, лапши соба, кацудон и многое другое.
Средний чек – 800 рублей без напитков.
Ардес: ул. Лизы Чайкиной, 19б, м. Горьковская
Демократический ресторан «Marketplace» на Невском
Marketplace – сетевой ресторан, который работает по принципу свободного потока гостей и самообслуживания в непринужденной атмосфере по доступным ценам. В меню универсальные блюда европейской и азиатской кухни. В ресторане есть открытая кухня, где при гостях готовят вок, пасту и блюда на гриле.
Средний чек – 700 рублей без напитков.
Адрес: пр. Невский, 22-24, м. Невский проспект
Бар «KoraDuba»
Это место, где можно сытно и вкусно поесть в Санкт-Петербурге, особенно если ты большой ценитель пиццы и бургеров со стаканом холодного пива. Ингредиенты для бургеров здесь готовят вручную: все – от булочек до соуса. Также здесь подают стейки, пасту и многое другое. Алкогольная карта включает в себя 15 видов пенного.
Средний чек – 1100 рублей без напитков.
Адрес: пер. Гривцова 20, м. Сенная площадь
Кафе «Vaffel» на Гороховой
Норвежские уличные вафли для веганов, сладкоежек и ценителей мясных начинок. Здесь подают вефельки с сочными начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы. Можно выбрать на любой вкус и прием пищи - завтрак, обед, ужин или взять как перекус «на ходу».
Средний чек – 1000 рублей без напитков.
Адрес: ул. Гороховая, 41, м. Сенная площадь
Бар «Ясли»
Небольшой ламповый бар с крафтовым пивом и сытным меню европейской кухни. Еще один напиток, которому здесь уделяют особенное место, кроме пенного – ром. Также есть подборка классических крепких напитков, а по будням сюда можно заскочить на бизнес-ланч.
Средний чек – 800 рублей без напитков.
Адрес: ул. Маркина, 1, м. Чкаловская
Ресторан «Карл и Фридрих»
Где сытно поесть в Санкт-Петербурге? Приходи в ресторан со вкусной едой и богатой историей. Вся команда трудится, чтобы создавать баварскую атмосферу. Разнообразное мясное меню и традиционное немецкое пиво — собственная пивоварня все-таки:) Цены умеренно-средние.
Средний чек – 2200 рублей без напитков.
Ардес: Южная дор., 15
Пиццерия «Pizza Point»
Хочешь вкусно поесть в Петербурге? Тебе в это заведение — здесь готовят римскую пиццу по авторским рецептам бренд-шефа Ильи Бурнасова. Пицца с долгой выдержкой — не менее 48 часов, выглядит необычно, но аппетитно и с итальянским акцентом.
Пиццерия ждёт в гости четвероногих друзей, для них приготовили миску с водой и лакомства на баре:)
Средний чек – 800 рублей без напитков.
Адрес: ул. Маяковского, 44
Кафе «Троицкий мост» на Мойке
Вкусно и недорого поесть можно и вегетарианском кафе. Здесь более 500 блюд: салаты, супы, блюда из соевого мяса, гарниры, блюда ручной лепки и горячее. В Питере никуда не спешат — не спеши и ты, выбирай то самое блюдо тщательно!
Средний чек – 280 рублей без напитков.
Адрес – наб. Мойки, 30, м. Адмиралтейская
Ресторан «Petrov Vodkin»
Петров-Водкин — ресторан со вкусной едой и одновременно тапас-бар. Шеф-повар Станислав Потемкин придумал тапасы на русский манер: сельдь на ржаном хлебе с горчицей и яйцом, буженина с хреном и свежим огурцом.
Попробуй авторскую русскую кухню, а потом поделись с нами впечатлениями, в афише-приложении «Кавёр».
Средний чек – 1500 рублей без напитков.
Адрес: Адмиралтейский пр. 6, м. Адмиралтейская
Кафе «Оптимист»
Вкусно и недорого поесть — это в Оптимисте. 3 зала-трансформера, созданные под разный формат. Здесь можно позавтракать утром, выпить крафтового вечером, устроить винную дегустацию или провести кулинарный мастер-класс, где тебя научат готовить вкусную еду профессионалы своего дела.
Средний чек – 1000 рублей без напитков.
Адрес: ул. Черняховского, 25, м. Лиговский проспект
Фудхолл «Balagan Market»
Ищешь рестораны и кафе в Санкт-Петербурге? Приходи сразу на балаганный гастромаркет, где объединились хиты cо всего мира — 28 гастрономических направлений! Балаганят с 7:55 — для ранних пташек;)
Адрес: Малый пр. П.С., м. Чкаловская
Кафе «Общество чистых тарелок» на Гороховой
Кафе в центре Петербурга с простой и понятной едой. Карри, том-ям и лимонный наполеон. Завтраки с игристым по специальной цене.
Средний чек – 1200 рублей без напитков.
Адрес: ул. Гороховая, 13, м. Садовая
Ресторан «Bistrot Le Moujik»
Бистро, где ты позавтракаешь с 8 утра до 6 вечера каждый день. И пообедаешь с 12 дня до 12 ночи. Вот такой растянутый и приятный прием пищи.
Гастро-визитка — луковый суп и эльзасский луковый пирог.
Средний чек – 1700 рублей без напитков.
Адрес: наб. реки Фонтанки, 52, м. Гостиный двор
Бистро «All Grain»
Необычные салаты, небанальные сочетания с элементами высокой кухни. Ферментированная макрель, печеный пастернак, грейпфрутовый сорбет, битые огурцы, мусс из устриц и вербена — если сейчас непонятно и звучит сложно, то нужно сходить и попробовать.
А если это место станет твоей любимой гастрономией в северной столице?
Средний чек – 1500 рублей.
Адрес: ул. Курляндская 48, м. Нарвская
Кафе «Tiger Lily»
Китайское кафе на Итальянской улице. Обедай традиционно, по-китайски: дим-сам, битые огурцы, утка по-пекински, ну а запивай китайским пивом или саке.
Из интересного: холодный кофе с мятным молоком или сливовое вино, а можно и всё сразу;)
Средний чек – 1000 рублей.
Адрес: ул. Итальянская, 19, м. Гостиный двор
Теперь ты знаешь, где устроить ламповые посиделки с друзьями, куда сходить на перекус после работы, куда вывести свою вторую половинку на свидание и выпить в Питере без удара по кошельку. У нас есть аналогичная статья для гостей и жителей столицы:
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