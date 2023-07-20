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Где вкусно и недорого поесть в Санкт-Петербурге

Подробно рассказываем про недорогие заведения в Санкт-Петербурге. Редакционная подборка мест со вкусной кухней.

Что будет в статье:

  1. - Ресторан «Вайн Гог»
  2. - Кафе «Такояки-мисэ»
  3. - Демократический ресторан «Marketplace» на Невском
  4. - Бар «KoraDuba»
  5. - Кафе «Vaffel» на Гороховой
  6. - Бар «Ясли»
  7. - Ресторан «Карл и Фридрих»
  8. - Пиццерия «Pizza Point»
  9. - Кафе «Троицкий мост» на Мойке
  10. - Ресторан «Petrov Vodkin»
  11. - Кафе «Оптимист»
  12. - Фудхолл «Balagan Market»
  13. - Кафе «Общество чистых тарелок» на Гороховой
  14. - Ресторан «Bistrot Le Moujik»
  15. - Бистро «All Grain»
  16. - Кафе «Tiger Lily»

Где скоротать бизнес-ланч или посидеть с друзьями в конце недели? Где вкусно поесть за дешево или за умеренно-средние цены? Где в Питере выпить и сытно перекусить? Обо всем рассказываем в нашей подборке. Выбирали места как для себя ;)

Ресторан «Вайн Гог»

Стильный ресторан в центре с изысканной европейской кухней и обширной винной картой. Заведение оформлено в стиле творчества Ван Гога. Интерьер, музыка, освещение – все здесь создает неповторимую атмосферу, располагающую к уютным посиделкам, будь то свидание, семейный обед или встреча с друзьями.  

В ресторане регулярно проходят концерты классической музыки с дегустацией вин и другие тематические события.  

Средний чек – 1800 рублей. 

Адрес: ул. Малая Конюшенная 7, м. Невский проспект

Кафе «Такояки-мисэ»

Уютное японское бистро, где можно попробовать только японские блюда, в том числе такояки, в честь которых и названо кафе. 

Такояки – уличная японская еда, которая представляет собой обжаренные шарики диаметром из пшеничного теста с начинкой: свинина, креветки, осьминог и так далее.  

В кафе подают и другие популярные японские блюда: онигири, лапши соба, кацудон и многое другое.  

Средний чек – 800 рублей без напитков. 

Ардес: ул. Лизы Чайкиной, 19б, м. Горьковская

Демократический ресторан «Marketplace» на Невском

Marketplace – сетевой ресторан, который работает по принципу свободного потока гостей и самообслуживания в непринужденной атмосфере по доступным ценам. В меню универсальные блюда европейской и азиатской кухни. В ресторане есть открытая кухня, где при гостях готовят вок, пасту и блюда на гриле. 

Средний чек – 700 рублей без напитков. 

Адрес: пр. Невский, 22-24, м. Невский проспект

Бар «KoraDuba»

Это место, где можно сытно и вкусно поесть в Санкт-Петербурге, особенно если ты большой ценитель пиццы и бургеров со стаканом холодного пива. Ингредиенты для бургеров здесь готовят вручную: все – от булочек до соуса.  Также здесь подают стейки, пасту и многое другое. Алкогольная карта включает в себя 15 видов пенного.  

Средний чек – 1100 рублей без напитков. 

Адрес: пер. Гривцова 20, м. Сенная площадь

Кафе «Vaffel» на Гороховой

Норвежские уличные вафли для веганов, сладкоежек и ценителей мясных начинок. Здесь подают вефельки с сочными начинками из овощей, мяса, птицы и рыбы. Можно выбрать на любой вкус и прием пищи - завтрак, обед, ужин или взять как перекус «на ходу». 

Средний чек – 1000 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Гороховая, 41, м. Сенная площадь

Бар «Ясли»

Небольшой ламповый бар с крафтовым пивом и сытным меню европейской кухни. Еще один напиток, которому здесь уделяют особенное место, кроме пенного – ром. Также есть подборка классических крепких напитков,  а по будням сюда можно заскочить на бизнес-ланч.   

Средний чек – 800 рублей без напитков. 

Адрес: ул. Маркина, 1, м. Чкаловская

Ресторан «Карл и Фридрих»

Где сытно поесть в Санкт-Петербурге? Приходи в ресторан со вкусной едой и богатой историей. Вся команда трудится, чтобы создавать баварскую атмосферу. Разнообразное мясное меню и традиционное немецкое пиво — собственная пивоварня все-таки:) Цены умеренно-средние.

«Карл и Фридрих — единственный в Петербурге обладатель настоящего традиционного баварского пивного сада, вместимостью 1000 человек».
Авторы проекта «Карл и Фридрих»

Средний чек – 2200 рублей без напитков.  

Ардес: Южная дор., 15

Пиццерия «Pizza Point»

Хочешь вкусно поесть в Петербурге? Тебе в это заведение — здесь готовят римскую пиццу по авторским рецептам бренд-шефа Ильи Бурнасова. Пицца с долгой выдержкой — не менее 48 часов, выглядит необычно, но аппетитно и с итальянским акцентом.

Пиццерия ждёт в гости четвероногих друзей, для них приготовили миску с водой и лакомства на баре:)

Средний чек – 800 рублей без напитков. 

Адрес: ул. Маяковского, 44

Кафе «Троицкий мост» на Мойке

Вкусно и недорого поесть можно и вегетарианском кафе. Здесь более 500 блюд: салаты, супы, блюда из соевого мяса, гарниры, блюда ручной лепки и горячее. В Питере никуда не спешат — не спеши и ты, выбирай то самое блюдо тщательно!

Средний чек – 280 рублей без напитков.  

Адрес – наб. Мойки, 30, м. Адмиралтейская

Ресторан «Petrov Vodkin»

Петров-Водкин — ресторан со вкусной едой и одновременно тапас-бар. Шеф-повар Станислав Потемкин придумал тапасы на русский манер: сельдь на ржаном хлебе с горчицей и яйцом, буженина с хреном и свежим огурцом.

Попробуй авторскую русскую кухню, а потом поделись с нами впечатлениями, в афише-приложении «Кавёр».

Средний чек – 1500 рублей без напитков.  

Адрес: Адмиралтейский пр. 6, м. Адмиралтейская

Кафе «Оптимист»

Вкусно и недорого поесть — это в Оптимисте. 3 зала-трансформера, созданные под разный формат. Здесь можно позавтракать утром, выпить крафтового вечером, устроить винную дегустацию или провести кулинарный мастер-класс, где тебя научат готовить вкусную еду профессионалы своего дела.  

Средний чек – 1000 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Черняховского, 25, м. Лиговский проспект

Фудхолл «Balagan Market»

Ищешь рестораны и кафе в Санкт-Петербурге? Приходи сразу на балаганный гастромаркет, где объединились хиты cо всего мира — 28 гастрономических направлений! Балаганят с 7:55 — для ранних пташек;)

Адрес: Малый пр. П.С., м. Чкаловская

Кафе «Общество чистых тарелок» на Гороховой

Кафе в центре Петербурга с простой и понятной едой. Карри, том-ям и лимонный наполеон. Завтраки с игристым по специальной цене.

Средний чек – 1200 рублей без напитков.  

Адрес: ул. Гороховая, 13, м. Садовая

Ресторан «Bistrot Le Moujik»

Бистро, где ты позавтракаешь с 8 утра до 6 вечера каждый день. И пообедаешь с 12 дня до 12 ночи. Вот такой растянутый и приятный прием пищи. 

Гастро-визитка  — луковый суп и эльзасский луковый пирог.

Средний чек – 1700 рублей без напитков.  

Адрес: наб. реки Фонтанки, 52, м. Гостиный двор

Бистро «All Grain»

Необычные салаты, небанальные сочетания с элементами высокой кухни. Ферментированная макрель, печеный пастернак, грейпфрутовый сорбет, битые огурцы, мусс из устриц и вербена если сейчас непонятно и звучит сложно, то нужно сходить и попробовать.

А если это место станет твоей любимой гастрономией в северной столице?

Средний чек – 1500 рублей.  

Адрес: ул. Курляндская 48, м. Нарвская

Кафе «Tiger Lily»

Китайское кафе на Итальянской улице. Обедай традиционно, по-китайски: дим-сам, битые огурцы, утка по-пекински, ну а запивай китайским пивом или саке.

Из интересного: холодный кофе с мятным молоком или сливовое вино, а можно и всё сразу;)

Средний чек – 1000 рублей.  

Адрес: ул. Итальянская, 19, м. Гостиный двор

Теперь ты знаешь, где устроить ламповые посиделки с друзьями, куда сходить на перекус после работы, куда вывести свою вторую половинку на свидание и выпить в Питере без удара по кошельку. У нас есть аналогичная статья для гостей и жителей столицы: 

Где можно вкусно и недорого поесть в Москве

Эта подборка – лишь верхушка нашего гастрономического айсберга! Смотри ее больше крутых «вкусных» мест Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга в нашем приложении.  

Bon Appetite!

Что есть в статье:

  1. Ресторан «Вайн Гог»
  2. Кафе «Такояки-мисэ»
  3. Демократический ресторан «Marketplace» на Невском
  4. Бар «KoraDuba»
  5. Кафе «Vaffel» на Гороховой
  6. Бар «Ясли»
  7. Ресторан «Карл и Фридрих»
  8. Пиццерия «Pizza Point»
  9. Кафе «Троицкий мост» на Мойке
  10. Ресторан «Petrov Vodkin»
  11. Кафе «Оптимист»
  12. Фудхолл «Balagan Market»
  13. Кафе «Общество чистых тарелок» на Гороховой
  14. Ресторан «Bistrot Le Moujik»
  15. Бистро «All Grain»
  16. Кафе «Tiger Lily»

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