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Пошаблим?

Москва, Ленинградский пр-т., 12

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http://po-chablim.ru/ «Пошаблим?» – это сочетание понятной классики в меню с авторским акцентом от владелиц проекта Виктории Корзун и Дарьи Перфиловой. Нетривиальная винная карта с десятком позиций по бокалам по приятным ценам и, конечно же, внушительный список Chablis. Это легкий и комфортный ресторан с ненавязчивым юмором в деталях. Место для встреч с подругами, камерных мероприятий, деловых обедов или семейных ужинов. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00
Карта места...

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Комментарии

L
Lana
18 сентября 2024, 14:43

Салат с ростбифом был отвратительный, плавал а соке огурца и качка, то зачем ехали, в меню не оказалось, и вообще большей части меню не было, тк за день до этого было много гостей(цитирую официанта), лучше бы такого не говорили. Коктейли вкусные.

С
Светлана
18 июня 2024, 19:19

Красиво! Приятно посидеть с бокалом вина)

С
Сергей🌎
12 мая 2024, 17:54

Классное место, понравилось ризотто и вино у них шикарное!

П№
Пользователь №412549
22 марта 2024, 21:18

Лучший день рождения здесь провела и вечером на бокал зайти - самое то:)) приятная музыка, очень приятные все. Чек выше среднего, но стоит того

П№
Пользователь №61447
8 февраля 2022, 20:18

Спокойная, домашняя обстановка с хорошей едой и разным вином

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