http://po-chablim.ru/ «Пошаблим?» – это сочетание понятной классики в меню с авторским акцентом от владелиц проекта Виктории Корзун и Дарьи Перфиловой. Нетривиальная винная карта с десятком позиций по бокалам по приятным ценам и, конечно же, внушительный список Chablis. Это легкий и комфортный ресторан с ненавязчивым юмором в деталях. Место для встреч с подругами, камерных мероприятий, деловых обедов или семейных ужинов. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00
Карта места...
Комментарии
Светлана18 июня 2024, 19:19
Красиво! Приятно посидеть с бокалом вина)
Сергей🌎12 мая 2024, 17:54
Классное место, понравилось ризотто и вино у них шикарное!
Пользователь №41254922 марта 2024, 21:18
Лучший день рождения здесь провела и вечером на бокал зайти - самое то:)) приятная музыка, очень приятные все. Чек выше среднего, но стоит того
Пользователь №614478 февраля 2022, 20:18
Спокойная, домашняя обстановка с хорошей едой и разным вином
Салат с ростбифом был отвратительный, плавал а соке огурца и качка, то зачем ехали, в меню не оказалось, и вообще большей части меню не было, тк за день до этого было много гостей(цитирую официанта), лучше бы такого не говорили. Коктейли вкусные.