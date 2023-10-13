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Международный день яйца: тематические события в Москве и Санкт-Петербурге

Подробно рассказываем про Всемирный день яйца. Куда сходить позавтракать и как отпраздновать «белково-желточный» праздник.

Что будет в статье:

  1. - Когда отмечают день яйца
  2. - Истории и традиции
  3. - Популярные блюда из яиц для праздника
  4. - Где отметить праздник в Москве
  5. - Куда сходить на праздник в Санкт-Петербурге? 
  6. - Интересные факты 

Омлет, яичница, скрэмбл и многое другое – неотъемлемая часть завтрака для многих из нас. По такому случаю мы не смогли обойти стороной этот великий праздник и собрали топ идей для завтрака с блюдами из яиц и не только. 

Когда отмечают день яйца

Всемирный день яйца принято отмечать во вторую пятницу октября. В этом году пятница пришлась на 13 число, но празднику это не помеха. Мы верим, что ты состряпаешь свою глазунью и не спалишь квартиру.  

Истории и традиции

Праздник Всемирный день яйца утвердила Международная яичная комиссия на конференции в Вене еще в 1996 году. 

Сейчас по традиции праздника любители омлета, глазуньи и других блюд из яиц по всему миру ежегодно ставят хэштеги в соцсетях #WorldEggDay с фотографиями, видео, туториалами и рецептами яичных блюд.  

Популярные блюда из яиц для праздника

Почему бы не приобщиться к празднику и не взять на вооружение несколько простых и вкусных рецептов? Начни Всемирный день яйца с хорошего завтрака!

Омлет со шпинатом

Легкое овощное блюдо на завтрак, богатое витаминами. Шпинат не только кладись полезных веществ, но и хорош в сочетании со многими продуктами и даже фруктами и ягодами, например, с клубникой и ананасом. 

Яйцо Бенедикт 

Одно из самых популярных завтраков и в нашей кулинарной афише, в том числе. Имеет много вариаций – с лососем, говядиной, грибами и не только. Его подают на вафле, гренке, зерновом хлебе и другой выпечке.  С чем не сделай, выглядит отлично. Титул «Самое фотогеничное яйцо» можно по праву отдать этому блюду.  

Французские тосты 

Для сладкоежек также есть отличная идея завтрака, где присутствует яйцо. Многие с детства помнят сладкие жареные гренки из белого хлеба или батона. У французских тостов схожая технология приготовления, только надо добавить масло. Можно также приправить тосты корицей и подать с топпингами (джемом, фруктами, сиропом и т.д). 

Шакшука

Восточная сестра нашей яичницы. Питательный пряный завтрак, который обеспечит бодрость духа до самого обеда. В шакшуку обычно идут томаты, сладкий перец, свежая зелень, лук-чеснок, жидкие яичные желтки.

Крок-мадам и крок-месье 

Аппетитная пара сэндвичей-французов с яйцом. Ингридиенты могут быть самые разные. В классический вариант начинки входит ветчина или окорок для особых гурманов.

В чем разница между мадам и месье? Нет, это не то, о чем ты думаешь. На верхушку сэндвича крок-мадам кладется яйцо, а крок-месье подается без яичной шляпки. 

Где отметить праздник в Москве

Если хочешь перейти от слов к действию, вот тебе идеи празднования этого вкусного дня.  На мастер-классах ты научишься делать красивые, а главное вкусные завтраки для себя любимого и близких.

Завтрак в удовольствие | 20 октября
Завтрак в удовольствие | 20 октября

Хочешь насладиться неторопливым и вкусным завтраком? Novikov School покажешь, ка...

Novikov Space

6500₽

по подписке
Мастер-класс по завтракам «Готовим каши» | 21 октября
Мастер-класс по завтракам «Готовим каши» | 21 октября

В студии «Дом Липы» гости приготовят вариант полезного и вкусного завтрака с шеф-поваром Марком Кальфа сети кофеен Cosmic Latte в России. За несколько часов Марк научит тебя готовить ресторанные каши...

Мастер-класс по завтракам «Готовим скрембл, яичницу, «Бенедикт» | 28 октября
Мастер-класс по завтракам «Готовим скрембл, яичницу, «Бенедикт» | 28 октября

В студии «Дом Липы» гости приготовят вариант полезного и вкусного завтрака с шеф...

Дом Липы

3500₽

по подписке
Мастер-класс по завтракам «Готовим ньокки, драники, вафли» | 11 ноября
Мастер-класс по завтракам «Готовим ньокки, драники, вафли» | 11 ноября

В студии «Дом Липы» гости приготовят вариант полезного и вкусного завтрака с шеф-поваром Марком Кальфа сети кофеен Cosmic Latte в России. За несколько часов Марк научит вас готовить ньокки, драники ...

по подписке
Мастер-класс «Завтрак для особого дня»
Мастер-класс «Завтрак для особого дня»

Иногда бывают такие дни, когда хочется особенно побаловать себя. Прямо начиная с завтрака! Ребята из Novikov Space научат тебя готовить завтраки, которые идеально подходят для такого настроения. В ме...

по подписке
Мастер-класс «Завтрак по-американски»
Мастер-класс «Завтрак по-американски»

Для неторопливого воскресного утра ты научишься готовить нью-йоркский завтрак как в хорошем кафе на Манхэттене. В меню: – свежеиспеченный бейгл со слабосоленым лососем; – глазунья на хрустящем карт...

Омлет и игристое? Почему бы и нет. Французские вайбы, веселые посиделки и приготовление утренних вкусняшек в уютной обстановке.  

Мастер-класс «Утро по-французски» | 25 октября
Мастер-класс «Утро по-французски» | 25 октября

Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого...

Novikov Space

6500₽

Мастер-класс «Завтрак как в ресторане» | 31 октября
Мастер-класс «Завтрак как в ресторане» | 31 октября

Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в прави...

Novikov Space

6500₽

по подписке
Мастер-класс «Утро по-французски» | 14 ноября
Мастер-класс «Утро по-французски» | 14 ноября

Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov School. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (ф...

Сытный завтрак с игристым | 3 ноября
Сытный завтрак с игристым | 3 ноября

Поздний завтрак с бокалом игристого – всегда хорошая идея! Особенно, если пригот...

Novikov Space

4500₽

Сладкий завтрак с игристым | 3 ноября
Сладкий завтрак с игристым | 3 ноября

Поздний завтрак с бокалом игристого – всегда хорошая идея! Особенно, если пригот...

Novikov Space

4500₽

по подписке
Мастер-класс «Завтрак как в ресторане»
Мастер-класс «Завтрак как в ресторане»

Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Space. Удивляй се...

по подписке
Мастер-класс «Завтрак как в ресторане»
Мастер-класс «Завтрак как в ресторане»

Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Space. Удивляй се...

по подписке
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»

Разве нужен повод для бранча в приятной и дружественной атмосфере? Женская компания единомышленников, красивые блюда и пузырьки в бокале — этот праздник точно принесет тебе море удовольствия, кучу пол...

по подписке
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»

Разве нужен повод для бранча в приятной и дружественной атмосфере? Женская компания единомышленников, красивые блюда и пузырьки в бокале — этот праздник точно принесет тебе море удовольствия, кучу пол...

по подписке
Мастер-класс «Утро по-французски» | 14 ноября
Мастер-класс «Утро по-французски» | 14 ноября

Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov School. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (ф...

по подписке
Мастер-класс «Утро по-французски»
Мастер-класс «Утро по-французски»

Проведи свое утро по-французски в приятной компании и угостись бокалом игристого на мастер-классе от Novikov Space. В меню: – Блинчики Сюзетт; – Французский омлет с сыром и томатами; – Пан Пердю (фра...

А если не охота готовить самостоятельно, лови список мест с хорошими завтраками.  

Куда сходить на праздник в Санкт-Петербурге? 

В Питере все по красоте: едим и учимся. Смотри подборку событий, где можно не только насладиться завтраком/бранчем, но и навернуть порцию новых знаний.  

Арт-завтрак «Осенний пейзаж: работа мастихином»
Арт-завтрак «Осенний пейзаж: работа мастихином»

Осенний пейзаж, как он завораживает своей красотой и разнообразием красок. Вот л...

Ресторан «Хобо», ул. Гражданская, 13-15

от 3200₽

Арт-бранч «От античных пиров до современных ресторанов: как менялась ресторанная культура» | 14 октября
Арт-бранч «От античных пиров до современных ресторанов: как менялась ресторанная культура» | 14 октября

HITCH и «Правое Полушарие Интроверта» приглашают на арт-бранч с лекцией, на кото...

HITCH Italian Rustic

1900₽

English breakfast | 15 октября
English breakfast | 15 октября

English breakfast «Visualization and Manifestation. Does it really work?» Engli...

ул. Гражданская, 13-15, ресторан «Хобо»  

от 2300₽

Арт-бранч HITCH х «Правое полушарие Интроверта»: творчество Братьев Коэн | 29 октября
Арт-бранч HITCH х «Правое полушарие Интроверта»: творчество Братьев Коэн | 29 октября

В HITCH на Медиков состоится новый арт-бранч с «Правым полушарием Интроверта», п...

HITCH Italian Rustic

1900₽

по подписке
Мастер-класс по завтракам
Мастер-класс по завтракам

В меню мастер-класса: – сырники со сладкими топингами (домашняя карамель и лимонный курд); – панкейки с начинками: соленая форель и яйцо пашот, голландский соус. В мастер-класс включен напиток из ме...

Где вкусно и душевно позавтракать, мы тоже знаем. Для любителей всего готовенького подборка мест, где можно поесть омлет и не знать никаких бед.  

Интересные факты 

Напоследок мы припасли несколько самых «самых» фактов в тему праздника:

Самое большое яйцо в мире снесла курочка Гарриет в 2010 году.  Диаметр рекорда был 24 см, а длина 11,4 см.  

А самую большую яичницу в мире приготовили в Португалии в 2012 году из 145 000 яиц на сковороде диаметром 10,3 метра. Яишенка весила всего-то 6,5 кг.  

Мировой рекорд по поеданию яиц поставил неизвестный мужчина из Штатов еще в 1910 году. Безымянный герой съел 144 яйца за раз. Удивительно, что его имя затерялось в истории.

Мы не знаем, что было раньше курица или яйцо, но знаем, где проходят крутые и необычные события в Москве и Питере. Смотри еще больше мероприятий в нашей афише, и вкусного завтрака!

Что есть в статье:

  1. Когда отмечают день яйца
  2. Истории и традиции
  3. Популярные блюда из яиц для праздника
  4. Где отметить праздник в Москве
  5. Куда сходить на праздник в Санкт-Петербурге? 
  6. Интересные факты 

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