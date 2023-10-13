Подробно рассказываем про Всемирный день яйца. Куда сходить позавтракать и как отпраздновать «белково-желточный» праздник.

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Омлет, яичница, скрэмбл и многое другое – неотъемлемая часть завтрака для многих из нас. По такому случаю мы не смогли обойти стороной этот великий праздник и собрали топ идей для завтрака с блюдами из яиц и не только.

Когда отмечают день яйца

Всемирный день яйца принято отмечать во вторую пятницу октября. В этом году пятница пришлась на 13 число, но празднику это не помеха. Мы верим, что ты состряпаешь свою глазунью и не спалишь квартиру.

Истории и традиции

Праздник Всемирный день яйца утвердила Международная яичная комиссия на конференции в Вене еще в 1996 году.

Сейчас по традиции праздника любители омлета, глазуньи и других блюд из яиц по всему миру ежегодно ставят хэштеги в соцсетях #WorldEggDay с фотографиями, видео, туториалами и рецептами яичных блюд.

Популярные блюда из яиц для праздника

Почему бы не приобщиться к празднику и не взять на вооружение несколько простых и вкусных рецептов? Начни Всемирный день яйца с хорошего завтрака!

Омлет со шпинатом

Легкое овощное блюдо на завтрак, богатое витаминами. Шпинат не только кладись полезных веществ, но и хорош в сочетании со многими продуктами и даже фруктами и ягодами, например, с клубникой и ананасом.

Яйцо Бенедикт

Одно из самых популярных завтраков и в нашей кулинарной афише, в том числе. Имеет много вариаций – с лососем, говядиной, грибами и не только. Его подают на вафле, гренке, зерновом хлебе и другой выпечке. С чем не сделай, выглядит отлично. Титул «Самое фотогеничное яйцо» можно по праву отдать этому блюду.

Французские тосты

Для сладкоежек также есть отличная идея завтрака, где присутствует яйцо. Многие с детства помнят сладкие жареные гренки из белого хлеба или батона. У французских тостов схожая технология приготовления, только надо добавить масло. Можно также приправить тосты корицей и подать с топпингами (джемом, фруктами, сиропом и т.д).

Шакшука

Восточная сестра нашей яичницы. Питательный пряный завтрак, который обеспечит бодрость духа до самого обеда. В шакшуку обычно идут томаты, сладкий перец, свежая зелень, лук-чеснок, жидкие яичные желтки.

Крок-мадам и крок-месье

Аппетитная пара сэндвичей-французов с яйцом. Ингридиенты могут быть самые разные. В классический вариант начинки входит ветчина или окорок для особых гурманов.

В чем разница между мадам и месье? Нет, это не то, о чем ты думаешь. На верхушку сэндвича крок-мадам кладется яйцо, а крок-месье подается без яичной шляпки.

Где отметить праздник в Москве

Если хочешь перейти от слов к действию, вот тебе идеи празднования этого вкусного дня. На мастер-классах ты научишься делать красивые, а главное вкусные завтраки для себя любимого и близких.

Омлет и игристое? Почему бы и нет. Французские вайбы, веселые посиделки и приготовление утренних вкусняшек в уютной обстановке.

А если не охота готовить самостоятельно, лови список мест с хорошими завтраками.

Куда сходить на праздник в Санкт-Петербурге?

В Питере все по красоте: едим и учимся. Смотри подборку событий, где можно не только насладиться завтраком/бранчем, но и навернуть порцию новых знаний.

Где вкусно и душевно позавтракать, мы тоже знаем. Для любителей всего готовенького подборка мест, где можно поесть омлет и не знать никаких бед.

Интересные факты

Напоследок мы припасли несколько самых «самых» фактов в тему праздника:

Самое большое яйцо в мире снесла курочка Гарриет в 2010 году. Диаметр рекорда был 24 см, а длина 11,4 см.

А самую большую яичницу в мире приготовили в Португалии в 2012 году из 145 000 яиц на сковороде диаметром 10,3 метра. Яишенка весила всего-то 6,5 кг.

Мировой рекорд по поеданию яиц поставил неизвестный мужчина из Штатов еще в 1910 году. Безымянный герой съел 144 яйца за раз. Удивительно, что его имя затерялось в истории.

Мы не знаем, что было раньше курица или яйцо, но знаем, где проходят крутые и необычные события в Москве и Питере. Смотри еще больше мероприятий в нашей афише, и вкусного завтрака!