  1. Москва
  2. Места
  3. Рестораны

Северяне

Москва, Большая Никитская ул., 12 стр 1

Телефон

https://severyane.moscow/ Ресторан авторской кухни от Ильи Тютенкова. «Северяне», наряду с другими проектами ресторатора и совладельца «Уголька», Uiliam's и Pinch, — про гастрономию. Открытую кухню расположили в центре зала, а главные звуки здесь — голос шеф-повара Георгия Трояна и треск двух русских печей. В барную карту вошли авторские настойки и вина из различных регионов, в том числе, модные оранжевые. Для удобства в винном листе они распределены по цветам и по вкусам. Фирменные коктейли в ресторане «Северяне» готовят в сувиде (вакууме) на основе кордиалов — сладких ликеров с добавлением фруктов. График работы: ПН-ЧТ: 9:00-00:00 ПТ-ВС: 9:00-1:00
Карта места...

Ещё рестораны в городе Москва

Гастро-особняк Хаос

улица Покровка, 28с3
Карточка

Cihan Steak & Kebab

улица Новый Арбат, 21
Карточка

Восход

улица Варварка, 6с7
Карточка

Megobari

улица Маросейка, 15
Карточка

М2 Органик Клуб

улица Спиридоновка, 34с1
Карточка

The Pivo на Тульской

Большая Тульская улица, 13
Карточка

Ёж и устрица на Лубянке

Пушечная улица, 4с1
Карточка

Madame Roche

Кожевническая улица, 16с4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста