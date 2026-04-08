https://severyane.moscow/ Ресторан авторской кухни от Ильи Тютенкова. «Северяне», наряду с другими проектами ресторатора и совладельца «Уголька», Uiliam's и Pinch, — про гастрономию. Открытую кухню расположили в центре зала, а главные звуки здесь — голос шеф-повара Георгия Трояна и треск двух русских печей. В барную карту вошли авторские настойки и вина из различных регионов, в том числе, модные оранжевые. Для удобства в винном листе они распределены по цветам и по вкусам. Фирменные коктейли в ресторане «Северяне» готовят в сувиде (вакууме) на основе кордиалов — сладких ликеров с добавлением фруктов. График работы: ПН-ЧТ: 9:00-00:00 ПТ-ВС: 9:00-1:00
Карта места...