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Dizengof/99

Москва, 3-й Красносельский пер19с11

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Тель-Авив в Москве! Большой израильский завтрак с утра до вечера, вкусный фалафель, 5 видов хумуса и просто огромный шницель. Сайт: https://dizengof99.com/krasnayastrela Режим работы: 10:00-22:00
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Комментарии

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Настасия
16 апреля, 17:22

Давно отмечено на карте по восторженным отзывам знакомых, но все дойти никак не получается

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Аня
19 марта, 21:59

Тут всегда вкусно все, место гарант

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Дима
18 марта, 15:47

Лимонад с мятой лучший что пробовал, бизнес ланчи пушка, верните заправку к салату с цыпленком...

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Алина
16 декабря 2023, 16:04

Обожаю

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Максим
7 августа 2021, 13:39

Лучший хумус в Москве

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