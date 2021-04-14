Тель-Авив в Москве! Большой израильский завтрак с утра до вечера, вкусный фалафель, 5 видов хумуса и просто огромный шницель. Сайт: https://dizengof99.com/krasnayastrela Режим работы: 10:00-22:00
Карта места...
Комментарии
Тут всегда вкусно все, место гарант
Дима18 марта, 15:47
Лимонад с мятой лучший что пробовал, бизнес ланчи пушка, верните заправку к салату с цыпленком...
Обожаю
Максим7 августа 2021, 13:39
Лучший хумус в Москве
Давно отмечено на карте по восторженным отзывам знакомых, но все дойти никак не получается