Лучшее за неделю: любимые вселенные, бесноватые лекции и вино со вкусом капусты

Мы нашли самые необычные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ниже – подборка событий, которые добавят перца в твой привычный режим.

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Москва

В столицу ворвутся стаи любовных открыток, райские сады и джаз. Всю эту романтику разбавят бесноватые лекции и крейзи-дегустации. Яблоневый цвет или винишко со вкусом квашеной капусты – что выберешь ты?

Санкт-Петербург

Питер задаётся извечными вопросами, избавляется от комплексов и наслаждается моментом. Глубина театра и свежесть крыш – город живёт эту жизнь в своём фирменном стиле.

Екатеринбург

Айдолы, поэты, рокеры и острые козырьки. Креативная качалка, маковые поля и марсианское подполье. Всё в порядке – просто Екатеринбург идёт развлекаться.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на фестивале поп-культуры «Старкон» и фиджитал-выставке о культуре утопических миров «Город сад».

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