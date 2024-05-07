Лучшее за неделю: любимые вселенные, бесноватые лекции и вино со вкусом капусты

Москва
В столицу ворвутся стаи любовных открыток, райские сады и джаз. Всю эту романтику разбавят бесноватые лекции и крейзи-дегустации. Яблоневый цвет или винишко со вкусом квашеной капусты – что выберешь ты?
Музыка племени будущего — так характеризуют свое творчество одни из главных пред...
1000₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/vspyshkafriends Открытки с любовным посланием для вторых половинок — это отличный способ выразить чувства и привнес...
Еще одна дегустация, на которой выбираем вино для новой винной карты. В плане — ...
2500₽
Волшебный и цветущий сад «Reverse*» распустится на панорамной террасе «Soho Rooms» под музыкальные мотивы прелестных и именитых электронных артистов. Под уходящие лучи солнца, шикарные декорации, нап...
«Одержимость духами/бесами» известна многим как распиаренная голливудская страши...
1000₽
Москва не только красавица, а еще и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не счесть кинофильмов, снятых на её улицах, не припомнить всех актеров, выросших в её переулках. Её улицы — это хроники то...
Джазовый оркестр Good Orchestra удивит москвичей новым шоу-форматом: концерт с у...
от 8500₽
Современная культура во-многом обязана Андрюше, Эндрю, автору банок супа Campbel...
350₽
У каждого есть удивительные истории из жизни: весёлые, грустные, счастливые, поучительные. На встрече разберём основы сторителлинга и напишем личные истории. Что ты получишь от этой встречи? – Узнаеш...
Сергей Есенин: кто он? Наивный пастушок Лель? Рубаха-парень, со всеми на коротко...
от 1500₽
Саша Шевцова — питерский инди-музыкант с самобытным сторителлингом в песнях. Черчиль — мелодичный романтик коллекшн, сочетающий в себе разные стили и жанры музыки без рамок и границ от продюсера с род...
Санкт-Петербург
Питер задаётся извечными вопросами, избавляется от комплексов и наслаждается моментом. Глубина театра и свежесть крыш – город живёт эту жизнь в своём фирменном стиле.
Стильный, красивый, но что важно — белый экстатик возвращается в преддверии наст...
2000₽
Проект специально разработан для ментального очищения, психотерапии и перезапуск...
5888₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/bodywayparty Шоу-маркет BodySmile — это место, где можно найти уникальные изделия ручной работы, созданные с любовь...
День Рождения бара Ритмы. Празднуй вместе с ними! KOVYAZIN D live EL (Roots Uni...
700₽
В основе нового спектакля Романа Кагановича – пьеса Анастасии Букреевой, созданн...
2200₽
Открытие сезона вечеринок на любимой крыше, ну, а после полуночи After party v Tommy lee и специальный иностранный гость Trace (Hot Creations, Catch & Release) (Впервые в Санкт-Петербурге). Line Up: ...
Латынь - язык, на котором говорили в Древнем Риме, при всей своей красоте и логи...
от 900₽
Тебя ждёт двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника. В процессе мастер-класса будем, шаг за шагом, создавать неоновую вывеску своими руками. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заран...
Узнаем, как пишутся сказки, поделимся любимыми историями, с помощью игр придумаем свои сюжеты и персонажей. Во второй части встречи сочиним сказку, вдохновившись всем, что будет нас окружать. Что ты...
Анвар Либабов - человек точно не нуждается в представлении. Но, на всякий случай напомним: Анвар Зоянович Либабов – известный актёр театра "Лицедеи"(уже почти 40 лет), мим, клоун, более 40 ролей в фи...
Официальное открытие клуба ANGAR. Пульс электронной музыки в сердце культурной с...
от 800₽
Иммерсивный спектакль в городской среде для одного зрителя от одной актрисы. Ты...
4888₽
Екатеринбург
Айдолы, поэты, рокеры и острые козырьки. Креативная качалка, маковые поля и марсианское подполье. Всё в порядке – просто Екатеринбург идёт развлекаться.
Открой жаркий сезон! Тебя ждет масштабная шоу-программа и выступление хэдлайнера...
от 999₽
В недалеком будущем богатый бизнесмен нанимает частного детектива и ее напарника-андроида для розыска опасного хакера. Детективам придется погрузиться в настоящее марсианское подполье, чтобы узнать вс...
U1 — Первый Андеграундный — голос честного непризнанного искусства. - 8 лучших...
900₽
Приходи разобраться в будоражащей воображение истории страсти и битвы за престол, развернувшейся в средневековой Англии! Одни говорят, что английский король Генрих VIII отправил на эшафот королеву Ан...
Всем, кто так долго ждал и мечтал повеселиться с друзьями под любимые треки, сде...
500₽
Путешествие по самым ярким моментам любимых сериалов. На концерте ты побываешь в Лондоне с детективом Шерлоком Холмсом, разгадаешь тайны на Вистерии Лейн, постучишься в дверь, как Серкан Болат, окажеш...
Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с ч...
1200₽
Комедия Владимира Зуева в форме творческого вечера со стихами, прозой, напитками и неизбежным катарсисом. В годовщину своего развода Тома Безе устраивает вечер-презентацию своей первой книги. Вход на...
Лекции, мастер-классы, воркшопы и даже настоящая «Креативная качалка». Креативна...
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