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Лучшее за неделю: любимые вселенные, бесноватые лекции и вино со вкусом капусты

Мы нашли самые необычные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ниже – подборка событий, которые добавят перца в твой привычный режим.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Новости комьюнити

Москва

В столицу ворвутся стаи любовных открыток, райские сады и джаз. Всю эту романтику разбавят бесноватые лекции и крейзи-дегустации. Яблоневый цвет или винишко со вкусом квашеной капусты – что выберешь ты? 

Ankobo + Kaboo
Ankobo + Kaboo

Музыка племени будущего — так характеризуют свое творчество одни из главных пред...

Powerhouse Moscow

1000₽

по подписке
Арт-завтрак + секси-открытки + мини-лекция от сексолога
Арт-завтрак + секси-открытки + мини-лекция от сексолога

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/vspyshkafriends Открытки с любовным посланием для вторых половинок — это отличный способ выразить чувства и привнес...

Слепая дегустация: выбираем крейзи-вина.
Слепая дегустация: выбираем крейзи-вина.

Еще одна дегустация, на которой выбираем вино для новой винной карты. В плане — ...

Taste&Talk

2500₽

по подписке
Reverse – Garden of Wonders
Reverse – Garden of Wonders

Волшебный и цветущий сад «Reverse*» распустится на панорамной террасе «Soho Rooms» под музыкальные мотивы прелестных и именитых электронных артистов. Под уходящие лучи солнца, шикарные декорации, нап...

Лекция «Антропология бесноватости»
Лекция «Антропология бесноватости»

«Одержимость духами/бесами» известна многим как распиаренная голливудская страши...

Goelro loft, ул. Большая Почтовая, 40с7

1000₽

по подписке
Кинопрогулка по Москве с проектором и попкорном
Кинопрогулка по Москве с проектором и попкорном

Москва не только красавица, а еще и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не счесть кинофильмов, снятых на её улицах, не припомнить всех актеров, выросших в её переулках. Её улицы — это хроники то...

Гастрономический ужин с джазовым оркестром
Гастрономический ужин с джазовым оркестром

Джазовый оркестр Good Orchestra удивит москвичей новым шоу-форматом: концерт с у...

Smoke Dog, Холодильный переулок, 3с2

от 8500₽

Лекция «Энди Уорхол — король поп-арта»
Лекция «Энди Уорхол — король поп-арта»

Современная культура во-многом обязана Андрюше, Эндрю, автору банок супа Campbel...

Люмьер-Холл

350₽

по подписке
Встреча со словом. Пишем личные истории.
Встреча со словом. Пишем личные истории.

У каждого есть удивительные истории из жизни: весёлые, грустные, счастливые, поучительные. На встрече разберём основы сторителлинга и напишем личные истории. Что ты получишь от этой встречи? – Узнаеш...

Экскурсия «Сергей Есенин: факты и фейки»
Экскурсия «Сергей Есенин: факты и фейки»

Сергей Есенин: кто он? Наивный пастушок Лель? Рубаха-парень, со всеми на коротко...

ул. Остоженка, д.53 (на выходе из метро Парк Культуры (радиальная Сокольническая линия). Выход #3. На лавочке слева от выхода из метро

от 1500₽

по подписке
Саша Шевцова и Черчиль
Саша Шевцова и Черчиль

Саша Шевцова — питерский инди-музыкант с самобытным сторителлингом в песнях. Черчиль — мелодичный романтик коллекшн, сочетающий в себе разные стили и жанры музыки без рамок и границ от продюсера с род...

по подписке
Москва обжорная | Гастрономическая прогулка о том, что ели-пили наши предки
Москва обжорная | Гастрономическая прогулка о том, что ели-пили наши предки

В Москве всегда любили поесть. Вкусно. Сытно. Много. Красиво. Именно поэтому история Москвы неотделима от истории о том, как здесь ели, пили и торговали. Соверши гастрономическое путешествие во вре...

Санкт-Петербург

Питер задаётся извечными вопросами, избавляется от комплексов и наслаждается моментом. Глубина театра и свежесть крыш – город живёт эту жизнь в своём фирменном стиле. 

White ecstatic party
White ecstatic party

Стильный, красивый, но что важно — белый экстатик возвращается в преддверии наст...

Оранжерея таврического сада

2000₽

Иммерсивный проект «Метта: Глубина»
Иммерсивный проект «Метта: Глубина»

Проект специально разработан для ментального очищения, психотерапии и перезапуск...

Сова, Казанская, 7б

5888₽

по подписке
BodySmile шоу-маркет
BodySmile шоу-маркет

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняйте у организатора: https://t.me/bodywayparty Шоу-маркет BodySmile — это место, где можно найти уникальные изделия ручной работы, созданные с любовь...

Ритмы 1 Год
Ритмы 1 Год

День Рождения бара Ритмы. Празднуй вместе с ними! KOVYAZIN D live EL (Roots Uni...

Ритмы Диско Бар

700₽

Шиле | 15 мая
Шиле | 15 мая

В основе нового спектакля Романа Кагановича – пьеса Анастасии Букреевой, созданн...

Театральная площадка «Скороход»

2200₽

по подписке
Roof top Day Time
Roof top Day Time

Открытие сезона вечеринок на любимой крыше, ну, а после полуночи After party v Tommy lee и специальный иностранный гость Trace (Hot Creations, Catch & Release) (Впервые в Санкт-Петербурге). Line Up: ...

Лекция «Как умирала латынь»
Лекция «Как умирала латынь»

Латынь - язык, на котором говорили в Древнем Риме, при всей своей красоте и логи...

Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2

от 900₽

по подписке
Мастер-класс "Неоновая вывеска"
Мастер-класс "Неоновая вывеска"

Тебя ждёт двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника. В процессе мастер-класса будем, шаг за шагом, создавать неоновую вывеску своими руками. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заран...

по подписке
Встреча со словом. Пишем свою сказку.
Встреча со словом. Пишем свою сказку.

Узнаем, как пишутся сказки, поделимся любимыми историями, с помощью игр придумаем свои сюжеты и персонажей. Во второй части встречи сочиним сказку, вдохновившись всем, что будет нас окружать. Что ты...

по подписке
Анвар Либабов. В гостях у «Шляпы».
Анвар Либабов. В гостях у «Шляпы».

Анвар Либабов - человек точно не нуждается в представлении. Но, на всякий случай напомним: Анвар Зоянович Либабов – известный актёр театра "Лицедеи"(уже почти 40 лет), мим, клоун, более 40 ролей в фи...

Angar Night Club | Суббота
Angar Night Club | Суббота

Официальное открытие клуба ANGAR. Пульс электронной музыки в сердце культурной с...

ANGAR, Конюшенная площадь, 2В

от 800₽

Иммерсивный спектакль «Everybody knows»
Иммерсивный спектакль «Everybody knows»

Иммерсивный спектакль в городской среде для одного зрителя от одной актрисы. Ты...

Sova, Казанская улица, 7Б

4888₽

Екатеринбург

Айдолы, поэты, рокеры и острые козырьки. Креативная качалка, маковые поля и марсианское подполье. Всё в порядке – просто Екатеринбург идёт развлекаться. 

GSPD
GSPD

Открой жаркий сезон! Тебя ждет масштабная шоу-программа и выступление хэдлайнера...

СВОБОДА Концерт Холл

от 999₽

по подписке
Марс Экспресс
Марс Экспресс

В недалеком будущем богатый бизнесмен нанимает частного детектива и ее напарника-андроида для розыска опасного хакера. Детективам придется погрузиться в настоящее марсианское подполье, чтобы узнать вс...

Первый Андеграундный - фестиваль современного искусства
Первый Андеграундный - фестиваль современного искусства

U1 — Первый Андеграундный — голос честного непризнанного искусства. - 8 лучших...

СВОБОДА Концерт Холл

900₽

по подписке
Генрих VII и Анна Болейн: амбиции ценою в жизнь
Генрих VII и Анна Болейн: амбиции ценою в жизнь

Приходи разобраться в будоражащей воображение истории страсти и битвы за престол, развернувшейся в средневековой Англии! Одни говорят, что английский король Генрих VIII отправил на эшафот королеву Ан...

K-POP Madness
K-POP Madness

Всем, кто так долго ждал и мечтал повеселиться с друзьями под любимые треки, сде...

Пространство Ц

500₽

по подписке
Оркестр «Модерн» — Симфонические хиты культовых сериалов
Оркестр «Модерн» — Симфонические хиты культовых сериалов

Путешествие по самым ярким моментам любимых сериалов. На концерте ты побываешь в Лондоне с детективом Шерлоком Холмсом, разгадаешь тайны на Вистерии Лейн, постучишься в дверь, как Серкан Болат, окажеш...

Элли на маковом поле
Элли на маковом поле

Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с ч...

Пространство Ц

1200₽

по подписке
Спектакль «Безе ХЗ»
Спектакль «Безе ХЗ»

Комедия Владимира Зуева в форме творческого вечера со стихами, прозой, напитками и неизбежным катарсисом. В годовщину своего развода Тома Безе устраивает вечер-презентацию своей первой книги. Вход на...

Простор без границ
Простор без границ

Лекции, мастер-классы, воркшопы и даже настоящая «Креативная качалка». Креативна...

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Президентский центр Бориса Ельцина

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Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-чатик для пользователей с годовой подпиской. На прошлой неделе наши «кавровчане» побывали на фестивале поп-культуры «Старкон» и фиджитал-выставке о культуре утопических миров «Город сад».

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление

 Не забудь про наше приложение «Кавёр». В нём мы заботливо собираем самые годные события ближайшего будущего. Ищи кнопку для скачивания внизу страницы.
С любовью к кавровчанам, 
редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

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