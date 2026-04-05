В Москве всегда любили поесть. Вкусно. Сытно. Много. Красиво. Именно поэтому история Москвы неотделима от истории о том, как здесь ели, пили и торговали. Соверши гастрономическое путешествие во времени: от обжорных рядов до современных гастромаркетов. От горохового киселя до смузи-боула. От трехчасового обеда с перерывом на сон до кофе с собой. От «где бы взять свежей осетринки?» до «где тут самый аутентичный ФоБо?» Путешествуя по гастрономическим достопримечательностям прошлого, ты узнаешь: – как не купить взрывающегося гуся – какой стритфуд складывали в ладошку – почему неверным женам особенно нравился Петровский пассаж – на какой улице разливались молочные реки – кого московские торговцы называли «слоником» – в какой магазин можно было прийти голым, а выйти модно одетым и с велосипедом (спойлер: сейчас тоже можно). Ты попробуешь московскую историю на вкус, научишься правильно торговаться (будет мастер-класс), узнаешь много интересного о том, что и как ели-пили наши предки. Будет интересно, неожиданно и вкусно.