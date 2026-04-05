ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Москва обжорная: гастрономическая прогулка о том, что ели-пили наши предки

У памятника маршалу Жукову, около Исторического музея

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1450₽
Возраст 6+
Необычное
Еда

Про событие

В Москве всегда любили поесть. Вкусно. Сытно. Много. Красиво. Именно поэтому история Москвы неотделима от истории о том, как здесь ели, пили и торговали. Соверши гастрономическое путешествие во времени: от обжорных рядов до современных гастромаркетов. От горохового киселя до смузи-боула. От трехчасового обеда с перерывом на сон до кофе с собой. От «где бы взять свежей осетринки?» до «где тут самый аутентичный ФоБо?» Путешествуя по гастрономическим достопримечательностям прошлого, ты узнаешь: – как не купить взрывающегося гуся – какой стритфуд складывали в ладошку – почему неверным женам особенно нравился Петровский пассаж – на какой улице разливались молочные реки – кого московские торговцы называли «слоником» – в какой магазин можно было прийти голым, а выйти модно одетым и с велосипедом (спойлер: сейчас тоже можно). Ты попробуешь московскую историю на вкус, научишься правильно торговаться (будет мастер-класс), узнаешь много интересного о том, что и как ели-пили наши предки. Будет интересно, неожиданно и вкусно.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста