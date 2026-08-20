Сергей Есенин: кто он? Наивный пастушок Лель? Рубаха-парень, со всеми на короткой ноге? Алкоголик и дебошир? Гениальный поэт? Скандалист и абъюзер? За свою короткую жизнь Есенин сменил столько образов и масок, что разобраться в них не так-то просто. Сериалы о нём добавили драмы, а школьные учебники литературы — приторных иллюзий. Ты попробуешь понять, что из этого правда, а что — вымысел, чтобы приблизиться к разгадке жизни и смерти великого поэта. Ты пройдёшь от квартиры его последней жены Софьи Толстой и пойдёшь к дому первой, гражданской, жены Анны Изрядновой. Пойдёшь теми улицами, которые помнят танцы «божественной босоножки» Айседоры, поплутаешь по переулкам, которые были свидетелями экстравагантных выходок Есенина, и узнаешь: — в каком доме поэта преследовала «борода» — правда ли, что Есенин целовался с великой княжной — как лошадь предсказала свадьбу Есенина — почему Есенин был «первый в стране дезертир» — как вышло, что причине гибели Асейдоры посвятили обложку в модном журнале Vogue Зайдёшь в квартиру его первой, гражданской жены Анны Изрядновой, окажешься в комнате, в которой неоднократно бывал и сам Сергей, и его мама. В комнате, где Анна до самой смерти ждала их с Есениным сына, Юрия, не зная, что тот давно расстрелян. Именно отсюда Сергей отправится в свой последний путь в Ленинград, в роковую гостиницу «Англетер». Ты раскроешь тайну последних часов его жизни, погадаешь на стихах, услышишь голос поэта и попробуешь разобраться, каким же всё-таки был настоящий Сергей Есенин.