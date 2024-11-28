Москва
Новый год можно начать с прокачки классики:
Books Events — это душевные книжные встречи в Москве. Это больше, чем просто книжный клуб. Это целая вселенная литературных мероприятий на любой вкус. Следующая встреча будет по...
1300₽
А в старом году ещё можно пуститься во все тяжкие:
Это возможность встретиться с автором, пообщаться, задать вопросы и получить автограф. На встрече Дарья представит новые книги: «Амур с гранатой», «Гризли в белых носочках», и «Пр...
Бесплатно
Санкт-Петербург
В антикафе «Черепаха» пройдёт 257 встреча Книжного клуба, самое время присоединиться:)
10 января в 19:00 в антикафе «Черепаха» пройдет 257 встреча Книжного клуба! На встрече участники будут обсуждать две книги. Это: Исторический роман: Иво Андрич «Мост на Дрине» О к...
от 3₽
Казань
В центре есть галерея, лекторий и книжный магазин. Здесь постоянно проходят выставки современного искусства, лекции, кинопоказы, художественные резиденции, исследовательские проекты, детские и инклюзивные события. Также «Смена» издаёт книги и ежегодно проводит книжные фестивали.
Из необычного: в казанской библиотеке-филиале №24 пройдёт книжная выставка. Будут представлены отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Отличный повод перечитать любимое или познакомиться с чем-то новым.
В 2024 году многие отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Это отличный повод обратить внимание на произведения, опубликованные как много, так и неск...
Бесплатно
Екатеринбург
Этот книжный — целая философия. В нём нет продавцов: с посетителями общаются те же люди, которые сами подбирают книги. Именно им можно быть благодарным за лучший на Урале ассортимент детских книг, альбомов по искусству, книг по культуре, естественным и гуманитарным наукам. На площадке «Другие измерения» проводятся лекции, семинары и публичные дискуссии. Вот, что будет на днях:
В рамках Новогодней вечеринки «Измерениям» экскурсия по подземным и наземным локациям книжно-культурного центра....
Бесплатно
Эти ребята Буквально продают книги. А ещё постоянно организуют интересные мероприятия или участвуют в них.
Пышки и книжки: проводи старый и встречай новый год на ярмарке в БЦЕ. Сбор в библиотеке, итоги года, беседы о традициях декабрьских праздников, подарки для близких и пышки с кофе....
Бесплатно
Новосибирск
Нашли ещё литературно-интересное:
Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова. Каждый артис...
от 500₽
Канун Нового года и Рождества — наверное, лучшее время в году. Люди подводят ито...
от 1500₽
А здесь проходят лекции, мастер-классы, регулярные встречи английского разговорного клуба, ридинг-клуба, коллажного бюро, а ещё —концерты, презентации книг, фотосессии и гаражные распродажи. Сохрани местечко:
Нижний Новгород
Можно отправиться в театральное путешествие по рассказам любимого во всем мире автора – А.П.Чехова.
А. П. Чехов – признанный и любимый во всем мире автор. Его пьесы рассчитаны на думающего, читающего, образованного зрителя. «ЧеховЪ – это я» – это спектакль-путешествие по рассказа...
от 850₽
Воронеж
В Воронеже объединят контрабас и экспериментальную музыку, лицедейство и стихи со столетней историей покорителя временных пространств Велимира Хлебникова.
Концерт-перформанс по мотивам произведений Велимира Хлебникова. ВРЕМИРИ - авангард-поп проект художника и музыканта Руслана Куликова. Руслан объединяет контрабас и экспериментальн...
от 1000₽
Владивосток
Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича Гоголя, мистика и живая музыка.
Литературно-драматический спектакль в уютной атмосфере малой сцены. С угощениями и живой музыкой. Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича ...
1200₽
А ещё здесь найден магазинчик с хорошими книгами и лекциями.
Это еще не всё. В кавровых городах мы нашли и другие классные пространства с активной книжной жизнью. Пока ждём обновления их афиши, сдаём тебе явки-пароли на случай, если захочется просто забежать за хорошей книгой.
Калининград
Креативное пространство, объединяющее книжный клуб, коворкинг и мастерские.
Иркутск
Небольшой независимый книжный – это всегда авторский подбор книг. В силу того, что такие магазины редко (никогда) занимают большие площади, книги в них — это сливки. Сам факт их присутствия на полке уже служит рекомендацией.
Волгоград
Уютное место в библиотеке им. Горького, в котором объединились независимый книжный магазин и небольшая кофейня. Здесь можно найти книги разных издательств - увлекательный нон-фикшн, графические романы, young-adult, книги по урбанистике, саморазвитию, искусству и кинематографу и издания для самых юных читателей.
Краснодар
Художественная литература и нон-фикшн. Для детей и взрослых. От лучших издательств страны.
Ростов-на-Дону
«Всё в порядке, а с книгами станет ещё лучше» – девиз независимого книжного в Ростове.
А можно НЕ книги?
Конечно! В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.
Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:
Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло...
от 1000₽
Ты готов к главному панк-отрыву этой осени? Подольская группа «Йорш» громко отпр...
от 1500₽
В какой момент жизни вновь, как при рождении, Женщина сталкивается со своей Судь...
1300₽
Это творческий и ресурсный мастер-класс, посвященный празднованию наступившего Н...
2900₽
Ничто так не кричит о праздничном настроении, как вечеринка Emo New Year. Отмечай Новый год под любимую музыку в компании крутых диджеев и живым выступлением специального гостя. В честь праздника про...
Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос «А что, если всё бросить и начать жиз...
от 800₽
«Моя простая роскошная жизнь» – философия ведущей встречи Юлии Шавиной, которая ...
1800₽
Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...
от 2000₽
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Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте
Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;)
До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!
Очень круто!!!