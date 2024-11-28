  1. Блог

Декабрьский дайджест: подборка книжных событий в разных городах

Привет, на связи Кавёр и книжные новости-кавровости. В этом выпуске мы собрали всё приятное-литературное: книжные клубы, лекции, фестивали, тематические прогулки и театральные постановки по известным произведениям. А ещё нашли маленькие атмосферные магазинчики. Всем книги!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Казань
  4. - Екатеринбург
  5. - Новосибирск
  6. - Нижний Новгород
  7. - Воронеж
  8. - Владивосток
  9. - Калининград
  10. - Иркутск
  11. - Волгоград
  12. - Краснодар
  13. - Ростов-на-Дону
  14. - А можно НЕ книги?
  15. - Если нужно больше
  16. - Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Москва

Новый год можно начать с прокачки классики:

Клуб прокачки классики: «Господа Головлёвы»
Клуб прокачки классики: «Господа Головлёвы»

Books Events — это душевные книжные встречи в Москве. Это больше, чем просто книжный клуб. Это целая вселенная литературных мероприятий на любой вкус. Следующая встреча будет по...

Библиотека №16, Новоспасский переулок, 5

1300₽

А в старом году ещё можно пуститься во все тяжкие:

Творческая встреча с Дарьей Донцовой
Творческая встреча с Дарьей Донцовой

Это возможность встретиться с автором, пообщаться, задать вопросы и получить автограф. На встрече Дарья представит новые книги: «Амур с гранатой», «Гризли в белых носочках», и «Пр...

Мясницкая улица, 6/3с1

Бесплатно

Санкт-Петербург

В антикафе «Черепаха» пройдёт 257 встреча Книжного клуба, самое время присоединиться:)

Встреча книжного клуба
Встреча книжного клуба

10 января в 19:00 в антикафе «Черепаха» пройдет 257 встреча Книжного клуба! На встрече участники будут обсуждать две книги. Это: Исторический роман: Иво Андрич «Мост на Дрине» О к...

Гражданская улица, 3

от 3₽

Казань

В центре есть галерея, лекторий и книжный магазин. Здесь постоянно проходят выставки современного искусства, лекции, кинопоказы, художественные резиденции, исследовательские проекты, детские и инклюзивные события. Также «Смена» издаёт книги и ежегодно проводит книжные фестивали.

Из необычного: в казанской библиотеке-филиале №24 пройдёт книжная выставка. Будут представлены отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Отличный повод перечитать любимое или познакомиться с чем-то новым.

Выставка «Книжная вселенная»
Выставка «Книжная вселенная»

В 2024 году многие отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Это отличный повод обратить внимание на произведения, опубликованные как много, так и неск...

до
улица Степана Халтурина, 11/10

Бесплатно

Екатеринбург

Этот книжный — целая философия. В нём нет продавцов: с посетителями общаются те же люди, которые сами подбирают книги. Именно им можно быть благодарным за лучший на Урале ассортимент детских книг, альбомов по искусству, книг по культуре, естественным и гуманитарным наукам. На площадке «Другие измерения» проводятся лекции, семинары и публичные дискуссии. Вот, что будет на днях:

Ночная экскурсия по новогодним «Измерениям»
Ночная экскурсия по новогодним «Измерениям»

В рамках Новогодней вечеринки «Измерениям» экскурсия по подземным и наземным локациям книжно-культурного центра....

Книги, Кофе и Другие измерения

Бесплатно

Эти ребята Буквально продают книги. А ещё постоянно организуют интересные мероприятия или участвуют в них.

Пышки и книжки
Пышки и книжки

Пышки и книжки: проводи старый и встречай новый год на ярмарке в БЦЕ. Сбор в библиотеке, итоги года, беседы о традициях декабрьских праздников, подарки для близких и пышки с кофе....

улица Мамина-Сибиряка, 193

Бесплатно

Новосибирск

Нашли ещё литературно-интересное:

Игровой коллаж «Чехов. Диалоги»
Игровой коллаж «Чехов. Диалоги»

Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова. Каждый артис...

«Первый театр»

от 500₽

Литературный спектакль «Снежные рассказы»
Литературный спектакль «Снежные рассказы»

Канун Нового года и Рождества — наверное, лучшее время в году. Люди подводят ито...

Клуб «Ночь», улица Ленина, 7

от 1500₽

А здесь проходят лекции, мастер-классы, регулярные встречи английского разговорного клуба, ридинг-клуба, коллажного бюро, а ещё —концерты, презентации книг, фотосессии и гаражные распродажи. Сохрани местечко:

Книжный магазин «Карта мира»

Красноярская улица, 3
Карточка

Нижний Новгород

Можно отправиться в театральное путешествие по рассказам любимого во всем мире автора – А.П.Чехова.

ЧеховЪ – это я
ЧеховЪ – это я

А. П. Чехов – признанный и любимый во всем мире автор. Его пьесы рассчитаны на думающего, читающего, образованного зрителя. «ЧеховЪ – это я» – это спектакль-путешествие по рассказа...

улица Дьяконова, 1Е

от 850₽

Воронеж

В Воронеже объединят контрабас и экспериментальную музыку, лицедейство и стихи со столетней историей покорителя временных пространств Велимира Хлебникова.

Концерт-перформанс «Заклятие смехом»
Концерт-перформанс «Заклятие смехом»

Концерт-перформанс по мотивам произведений Велимира Хлебникова. ВРЕМИРИ - авангард-поп проект художника и музыканта Руслана Куликова. Руслан объединяет контрабас и экспериментальн...

Артель Чайка, улица Генерала Лизюкова, 4

от 1000₽

Владивосток

Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича Гоголя, мистика и живая музыка.

Литературный спектакль «Ночь перед Рождеством»
Литературный спектакль «Ночь перед Рождеством»

Литературно-драматический спектакль в уютной атмосфере малой сцены. С угощениями и живой музыкой. Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича ...

улица Крыгина, 17

1200₽

А ещё здесь найден магазинчик с хорошими книгами и лекциями. 

Это еще не всё. В кавровых городах мы нашли и другие классные пространства с активной книжной жизнью. Пока ждём обновления их афиши, сдаём тебе явки-пароли на случай, если захочется просто забежать за хорошей книгой.  

Калининград

Сигнал

улица Космонавта Леонова, 22
Карточка

Креативное пространство, объединяющее книжный клуб, коворкинг и мастерские. 

Иркутск

Небольшой независимый книжный – это всегда авторский подбор книг. В силу того, что такие магазины редко (никогда) занимают большие площади, книги в них — это сливки. Сам факт их присутствия на полке уже служит рекомендацией.

Волгоград

Уютное место в библиотеке им. Горького, в котором объединились независимый книжный магазин и небольшая кофейня. Здесь можно найти книги разных издательств - увлекательный нон-фикшн, графические романы, young-adult, книги по урбанистике, саморазвитию, искусству и кинематографу и издания для самых юных читателей.

Краснодар

Художественная литература и нон-фикшн. Для детей и взрослых. От лучших издательств страны.

Ростов-на-Дону

«Всё в порядке, а с книгами станет ещё лучше» – девиз независимого книжного в Ростове.

А можно НЕ книги?

Конечно! В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

Дикарь
Дикарь

Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло...

улица Арбат, 35

от 1000₽

Йорш
Йорш

Ты готов к главному панк-отрыву этой осени? Подольская группа «Йорш» громко отпр...

Yalta Club, Ялтинская ул., 66

от 1500₽

Спектакль «Три высокие женщины»
Спектакль «Три высокие женщины»

В какой момент жизни вновь, как при рождении, Женщина сталкивается со своей Судь...

Человек в кубе, Большая Садовая ул. 66

1300₽

Арт-мастерская «Новогодняя мандала»
Арт-мастерская «Новогодняя мандала»

Это творческий и ресурсный мастер-класс, посвященный празднованию наступившего Н...

Центр развития личности «Картина мира», улица Дзержинского, 10

2900₽

по подписке
Emo New Year
Emo New Year

Ничто так не кричит о праздничном настроении, как вечеринка Emo New Year. Отмечай Новый год под любимую музыку в компании крутых диджеев и живым выступлением специального гостя. В честь праздника про...

Маршрут перестроен
Маршрут перестроен

Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос «А что, если всё бросить и начать жиз...

Москонцерт Холл

от 800₽

Рождественский завтрак
Рождественский завтрак

«Моя простая роскошная жизнь» – философия ведущей встречи Юлии Шавиной, которая ...

Славянская улица, 4

1800₽

Christmas Classics на панорамной крыше с балетом
Christmas Classics на панорамной крыше с балетом

Волшебный рождественский концерт классической музыки с камерным оркестром Gloria...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 2000₽

Если нужно больше

В этой подборке — верхушка афишного айсберга, в нашем мобильном приложении каждый день появляются новые афиши. Скачивай «Кавёр» в AppStore и Google Play  

Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;) 

До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Казань
  4. Екатеринбург
  5. Новосибирск
  6. Нижний Новгород
  7. Воронеж
  8. Владивосток
  9. Калининград
  10. Иркутск
  11. Волгоград
  12. Краснодар
  13. Ростов-на-Дону
  14. А можно НЕ книги?
  15. Если нужно больше
  16. Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Комментарии

Аватар
Лиза | Kaver Team
1 декабря 2024, 12:24

Очень круто!!!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста