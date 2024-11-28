Привет, на связи Кавёр и книжные новости-кавровости. В этом выпуске мы собрали всё приятное-литературное: книжные клубы, лекции, фестивали, тематические прогулки и театральные постановки по известным произведениям. А ещё нашли маленькие атмосферные магазинчики. Всем книги!

Что будет в статье:

Москва

Новый год можно начать с прокачки классики:

Клуб прокачки классики: «Господа Головлёвы» Books Events — это душевные книжные встречи в Москве. Это больше, чем просто книжный клуб. Это целая вселенная литературных мероприятий на любой вкус. Следующая встреча будет по... 12 января Библиотека №16, Новоспасский переулок, 5 1300₽

А в старом году ещё можно пуститься во все тяжкие:

Творческая встреча с Дарьей Донцовой Это возможность встретиться с автором, пообщаться, задать вопросы и получить автограф. На встрече Дарья представит новые книги: «Амур с гранатой», «Гризли в белых носочках», и «Пр... 25 декабря Мясницкая улица, 6/3с1 Бесплатно

Санкт-Петербург

В антикафе «Черепаха» пройдёт 257 встреча Книжного клуба, самое время присоединиться:)

Встреча книжного клуба 10 января в 19:00 в антикафе «Черепаха» пройдет 257 встреча Книжного клуба! На встрече участники будут обсуждать две книги. Это: Исторический роман: Иво Андрич «Мост на Дрине» О к... 10 января Гражданская улица, 3 от 3₽

Казань

В центре есть галерея, лекторий и книжный магазин. Здесь постоянно проходят выставки современного искусства, лекции, кинопоказы, художественные резиденции, исследовательские проекты, детские и инклюзивные события. Также «Смена» издаёт книги и ежегодно проводит книжные фестивали.

Из необычного: в казанской библиотеке-филиале №24 пройдёт книжная выставка. Будут представлены отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Отличный повод перечитать любимое или познакомиться с чем-то новым.

Выставка «Книжная вселенная» В 2024 году многие отечественные и зарубежные книги справляют большие и маленькие юбилеи. Это отличный повод обратить внимание на произведения, опубликованные как много, так и неск... до 28 декабря улица Степана Халтурина, 11/10 Бесплатно

Екатеринбург

Этот книжный — целая философия. В нём нет продавцов: с посетителями общаются те же люди, которые сами подбирают книги. Именно им можно быть благодарным за лучший на Урале ассортимент детских книг, альбомов по искусству, книг по культуре, естественным и гуманитарным наукам. На площадке «Другие измерения» проводятся лекции, семинары и публичные дискуссии. Вот, что будет на днях:

Эти ребята Буквально продают книги. А ещё постоянно организуют интересные мероприятия или участвуют в них.

Пышки и книжки Пышки и книжки: проводи старый и встречай новый год на ярмарке в БЦЕ. Сбор в библиотеке, итоги года, беседы о традициях декабрьских праздников, подарки для близких и пышки с кофе.... 24 декабря улица Мамина-Сибиряка, 193 Бесплатно

Новосибирск

Нашли ещё литературно-интересное:

А здесь проходят лекции, мастер-классы, регулярные встречи английского разговорного клуба, ридинг-клуба, коллажного бюро, а ещё —концерты, презентации книг, фотосессии и гаражные распродажи. Сохрани местечко:

Нижний Новгород

Можно отправиться в театральное путешествие по рассказам любимого во всем мире автора – А.П.Чехова.

ЧеховЪ – это я А. П. Чехов – признанный и любимый во всем мире автор. Его пьесы рассчитаны на думающего, читающего, образованного зрителя. «ЧеховЪ – это я» – это спектакль-путешествие по рассказа... 6 января улица Дьяконова, 1Е от 850₽

Воронеж

В Воронеже объединят контрабас и экспериментальную музыку, лицедейство и стихи со столетней историей покорителя временных пространств Велимира Хлебникова.

Концерт-перформанс «Заклятие смехом» Концерт-перформанс по мотивам произведений Велимира Хлебникова. ВРЕМИРИ - авангард-поп проект художника и музыканта Руслана Куликова. Руслан объединяет контрабас и экспериментальн... 27 декабря Артель Чайка, улица Генерала Лизюкова, 4 от 1000₽

Владивосток

Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича Гоголя, мистика и живая музыка.

Литературный спектакль «Ночь перед Рождеством» Литературно-драматический спектакль в уютной атмосфере малой сцены. С угощениями и живой музыкой. Тебя ждёт русская классическая литература, неповторимый юмор Николая Васильевича ... 7 января улица Крыгина, 17 1200₽

А ещё здесь найден магазинчик с хорошими книгами и лекциями.

Это еще не всё. В кавровых городах мы нашли и другие классные пространства с активной книжной жизнью. Пока ждём обновления их афиши, сдаём тебе явки-пароли на случай, если захочется просто забежать за хорошей книгой.

Калининград

Креативное пространство, объединяющее книжный клуб, коворкинг и мастерские.

Иркутск

Небольшой независимый книжный – это всегда авторский подбор книг. В силу того, что такие магазины редко (никогда) занимают большие площади, книги в них — это сливки. Сам факт их присутствия на полке уже служит рекомендацией.

Волгоград

Уютное место в библиотеке им. Горького, в котором объединились независимый книжный магазин и небольшая кофейня. Здесь можно найти книги разных издательств - увлекательный нон-фикшн, графические романы, young-adult, книги по урбанистике, саморазвитию, искусству и кинематографу и издания для самых юных читателей.

Краснодар

Художественная литература и нон-фикшн. Для детей и взрослых. От лучших издательств страны.

Ростов-на-Дону

«Всё в порядке, а с книгами станет ещё лучше» – девиз независимого книжного в Ростове.

А можно НЕ книги?

Конечно! В приложении много категорий, ты точно найдёшь что-то для себя. Концерты, вечеринки, Stand Up шоу и сотни других необычных событий собраны в нашей афише.

Вот, что мы с редакторами нашли буквально только что. Тебе первому, по секрету – будущий Sold Out:

Если нужно больше

В этой подборке — верхушка афишного айсберга, в нашем мобильном приложении каждый день появляются новые афиши. Скачивай «Кавёр» в AppStore и Google Play

Если хочешь увидеть свой анонс в дайджесте

Вот памятка о том, как разместить своё событие в Кавре. Возможно, именно твоё мероприятие дополнит этот дайджест или попадёт в следующий ;)

До новых встреч, наши маленькие и большие книжные друзья!