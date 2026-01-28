Каким был рождественский стол рубежа веков? Какая посуда была забыта и может вернуться в быт? Белая скатерть выступит сценой, на которой будут представлены разнообразные предметы сервировки. Ведущая Ксения Баздерова наполнит её посудой и угощениями. А завершит встречу чаепитие и живое общение.