Лекция о древних славянских мистических ритуалах на изломе времени. В этот раз говорить будут про Масленицу. Ты узнаешь: — почему ряженье актуально до сих пор? — чем оно отлично от театра? — как через ряженых соприкасались миры и «программировался» год? В пространстве необходимо будет снять обувь.