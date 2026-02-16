Традиция ряженья на Руси: Масленица
Рузовская улица, 21
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Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 16+
Про событие
Лекция о древних славянских мистических ритуалах на изломе времени. В этот раз говорить будут про Масленицу. Ты узнаешь: — почему ряженье актуально до сих пор? — чем оно отлично от театра? — как через ряженых соприкасались миры и «программировался» год? В пространстве необходимо будет снять обувь.
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