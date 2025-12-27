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Традиции ряженья на Руси: святки

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция о древних славянских мистических ритуалах на изломе времени. Ты узнаешь: — почему святки считаются «кривым временем»? — как работала магия «программирования» года на достаток и счастье? — зачем по домам водили козу и как, а также для чего рядились в страшных чудищ и докторов? В пространстве необходимо будет снять обувь.

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