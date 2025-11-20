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Титаник. Роскошь. Пассажиры

Фанамбюль, Малая Конюшенная улица, 5

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Завершение:

5990₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погружение в историю легендарного океанского лайнера «Титаник», исследование его уникальной атмосферы роскоши и комфорта, созданной для высокопоставленных пассажиров. Рассмотрят замыслы и амбиции его создателей, уникальные технические характеристики и инновации, которые сделали «Титаник» «непотопляемым» в глазах современников. Поговорят о самых известных пассажирах первого класса, их развлечениях на корабле и, конечно же, меню. Лектор — культуролог Милана Каурин. Особое внимание уделят гастрономическим изыскам и кухне разных классов, которые предлагались пассажирам: от изысканных обедов в первом классе до привычных и сытных блюд в других. В меню - блюда, которые подавались на последнем ужине на «Титанике»: - Крудо из сибаса с соусом вьердж; - Запеченый камамбер с чатни из винограда пломбиром и медом; - Гратен с ягненком и мятным соусом; - Сливовый пудинг; - Бокал игристого вина; - Чай/кофе на выбор.

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