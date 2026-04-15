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Титаник. История, дизайн и кино

Do Immigration
улица Восстания, 24/27

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+

Про событие

114 лет назад корабль, который называли непотопляемым, ушёл на дно за одну ночь. Но настоящая история «Титаника» — не только про катастрофу. Это история амбиций, технологий и иллюзий начала XX века. На лекции разберут «Титаник» с двух сторон — как реальный объект и как культурный феномен. Создание лайнера •Почему «Титаник» был не просто кораблём, а манифестом эпохи? •Как его интерьеры копировали дворцы и отели Европы? •И как дизайн отражал жёсткое классовое разделение общества? Воплощение в кино •Почему именно фильм Кэмерона стал главным образом этой истории? •Что в нём правда, а что — художественный миф? •Как режиссёр воссоздавал лайнер почти с документальной точностью?

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