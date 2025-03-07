Настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Их история — яркий пример того, что творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутьё способны покорить любую аудиторию и вывести российскую группу далеко за пределы отечественного шоу-бизнеса.