Therr Maitz
просп. Медиков, 3
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 30000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Их история — яркий пример того, что творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутьё способны покорить любую аудиторию и вывести российскую группу далеко за пределы отечественного шоу-бизнеса.
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