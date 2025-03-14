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Еда
Про событие
На мероприятии познакомишься с мексиканской культурой и традиционными мексиканскими напитками — текилой и мескалем. На мероприятии узнаешь о способах производства дистиллятов из агавы, поговорим о различиях и сходствах, правильных бокалах и удачных гастрономических сочетаниях.
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