На мероприятии познакомишься с мексиканской культурой и традиционными мексиканскими напитками — текилой и мескалем. На мероприятии узнаешь о способах производства дистиллятов из агавы, поговорим о различиях и сходствах, правильных бокалах и удачных гастрономических сочетаниях.