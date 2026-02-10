Техно-связь
улица Рубинштейна, 28Д
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от 1₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Очень много техно до самого утра: грув, детройт, эйсид, интелиджент. Диджеи: Alex Mark D-Nisov Fedwiki Iigor X MadjaraK Modest Nemo Flashback Petr Ozernoy SYNTHETIC Вход: донат.
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