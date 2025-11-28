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Тэдзука Осаму: бог манги и отец современного аниме

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

На лекции ты узнаешь, какие легенды ходят о «живом боге манги», и какое сокровище Тэдзука оставил последующим поколениям авторов. Изучишь его анимационные эксперименты и влияние на анимацию, а также разберёшься, как «богу манги» удалось стать королём мейнстрима, оставаясь при этом одним из самых смелых экспериментаторов в аниме. Тэдзука Осаму многим знаком как автор классики манги, среди которой первая манга-адаптация «Преступление и наказание» и серия «Принцесса-рыцарь». Но он также внёс огромный вклад в развитие японской анимации, того самого «аниме», которое сегодня так любят. Именно ему удалось устроить «бум» аниме-сериалов на японском телевидении; его фильмы попадали на лучшие кинофестивали Европы, а сам Тэдзука стал учителем самых известных режиссёров следующего поколения. Он создал конвейер анимационного производства в Японии, но при этом сам же его и погубил. Лектор: Юлия Тарасюк — исследовательница манги, куратор Центра манги и комиксов в Санкт-Петербурге.

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