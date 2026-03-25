ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Театр в жизни петербургского света

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

от 100₽ до 500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции будут говорить о роли русского театра в жизни России. Представить Россию XIX века без театра невозможно. Высокое искусство и постоянный досуг, бурная жизнь и источник красоты, всеевропейская слава и колкие слухи — всё это можно было найти в театре. В театрах развлекались и творили, влюблялись и ненавидели, убивали и наблюдали… Русский классический и авангардный театр повлияли на мировую культуру, а русское переосмысление театра оставило след в кабаре и даже в кино. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста