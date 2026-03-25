На лекции будут говорить о роли русского театра в жизни России. Представить Россию XIX века без театра невозможно. Высокое искусство и постоянный досуг, бурная жизнь и источник красоты, всеевропейская слава и колкие слухи — всё это можно было найти в театре. В театрах развлекались и творили, влюблялись и ненавидели, убивали и наблюдали… Русский классический и авангардный театр повлияли на мировую культуру, а русское переосмысление театра оставило след в кабаре и даже в кино. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».