Театр в жизни петербургского света
Шведский переулок, 2
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от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Про событие
На лекции будут говорить о роли русского театра в жизни России. Представить Россию XIX века без театра невозможно. Высокое искусство и постоянный досуг, бурная жизнь и источник красоты, всеевропейская слава и колкие слухи — всё это можно было найти в театре. В театрах развлекались и творили, влюблялись и ненавидели, убивали и наблюдали… Русский классический и авангардный театр повлияли на мировую культуру, а русское переосмысление театра оставило след в кабаре и даже в кино. Лектор: Артемий Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».
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