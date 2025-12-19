Юсуповский на Мойке — дворец парадоксов: сдержанный фасад и ослепительная роскошь внутри. В сопровождении гида ты пройдёшь через анфилады XIX века, узнаешь о владельцах, их вкусах и тайнах, и увидишь, как здесь переплелись блеск аристократии и драмы эпохи. Что посмотришь: - Главную лестницу под люстрой весом свыше полутонны. - Французскую Гобеленовую гостиную и личные комнаты Зинаиды с редким ониксовым камином. - Домовый театр с сохранённой камерной атмосферой. Мавританскую гостиную — восточные орнаменты и «ночное золото» интерьеров. - Экспозицию о последней ночи Распутина и легенды о подземных ходах. Экскурсия проводится с использованием системы “Радиогид” (индивидуальный наушник каждому гостю). Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.