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Тайны и роскошь Юсуповского дворца

Конюшенный флигель Юсуповского двора, ул. Декабристов, 21 А

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от 2690₽ до 3250₽
Возраст 6+

Про событие

Юсуповский на Мойке — дворец парадоксов: сдержанный фасад и ослепительная роскошь внутри. В сопровождении гида ты пройдёшь через анфилады XIX века, узнаешь о владельцах, их вкусах и тайнах, и увидишь, как здесь переплелись блеск аристократии и драмы эпохи. Что посмотришь: - Главную лестницу под люстрой весом свыше полутонны. - Французскую Гобеленовую гостиную и личные комнаты Зинаиды с редким ониксовым камином. - Домовый театр с сохранённой камерной атмосферой. Мавританскую гостиную — восточные орнаменты и «ночное золото» интерьеров. - Экспозицию о последней ночи Распутина и легенды о подземных ходах. Экскурсия проводится с использованием системы “Радиогид” (индивидуальный наушник каждому гостю). Расписание сеансов смотри по ссылке на покупку билетов.

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