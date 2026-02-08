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Тайная жизнь Петербургских салонов

Гостиная на Казанской, ул. Казанская, 26–27

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция, на которой тебе расскажут, почему стоит первым делом отправиться в светский салон, если ты окажешься в Петербурге XIX века. Это были не просто собрания, а настоящие события, где решались судьбы, обсуждались громкие скандалы, рождались стихи и вспыхивали страсти. В Петербурге салонов было предостаточно, и каждый из них имел свою атмосферу: — В салоне князя Одоевского собирались музыканты, обсуждали новинки искусства и играли на рояле. — К Оленину приходили литераторы и художники, здесь творились замыслы великих полотен и строк. — В гости к Авдотье Голицыной шли, чтобы любоваться на хозяйку — красивую и умную светскую львицу, которая могла поддержать беседу на любую тему. — В салоне Хитрово-Фикельмон можно было встретить Пушкина за разговором о поэзии и политике. — У Карамзиных собирались Лермонтов и Гоголь, обсуждали литературные замыслы и делились слухами. Лекцию проведёт Нанико Соколова — историк, гид, лектор. В стоимость билета входят напитки и закуски.

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