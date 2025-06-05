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Татуировка в современном мире

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция, на которой ты сможешь задать все волнующие тебя вопросы о татуировках. Она подойдёт как тем, у кого нет тату, так и тем, кто уже забит, а также тем, кто хочет больше узнать о стилях. Ты познакомишься с новыми тенденциями, получишь ответы на вечные вопросы о выборе мастера и стиля, узнаешь о процессе нанесения татуировки, развеешь мифы, связанные с этим, и обсудишь другие важные аспекты. Лекторы: две крутейшие татуировщицы — Даша Кудри и Лена Чёрный Эльф. Вход свободный.

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