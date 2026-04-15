На лекции будут разгадывать загадку абстрактного искусства и разбирать историю формирования различных «измов» XX века. А ещё искать ответы на вопросы: Что можно передать при помощи одних линий, точек, геометрических фигур и цветовых пятен? Чем уникальны «музыкальные» композиции Кандинского? Почему беспредметность неминуемо обрастает философией? Будут разбираться, чем советский супрематизм отличается от голландского неопластицизма, а французский орфизм от американского абстрактного экспрессионизма. Мир точек, линий, фигур и цветовых плоскостей предстанет в новом свете, открывая зрителю потаенные философские идеи знаменитых живописцев-мыслителей. Лектор - Софья Кучерявенко. Меню на выбор: Казарече с рваной говядиной/Ризотто с грибами Бокал игристого/бокал вина/кофе/чай/домашний лимонад