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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Сюжет

L.E.Gallery, Невский проспект, 146

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Этот камерный проект отражает трансформацию авторского стиля: от ранних работ к новому, зрелому этапу. Главное событие выставки — девятиметровый фриз из серии Клеймо (Stigma) 2013 года, который впервые экспонируется в Санкт-Петербурге. В окружении работ последнего периода это монументальное произведение обретает новое звучание, раскрывая глубину авторского высказывания, оно звучит больше как манифест, подчеркивая характер автора — медленный, тягучий и несгибаемый. Художественная практика Татьяны Подмарковой строится на принципах долгосрочного планирования и высокой технической сложности. Отказываясь от погони за сиюминутными результатами, автор выбирает путь «марафонца»: её работа требует значительных временных затрат и интенсивного механического труда. Её художественный метод сродни выплавке стали: это трудоёмкий, многоступенчатый процесс, требующий колоссального упорства и филигранной работы. Но результат того стоит — созданные ею произведения обретают вневременной характер. Режим работы: Часы работы выставки галереи: с 13:00 до 20:00 четверг, пятница, суббота, воскресенье.

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