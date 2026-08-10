Этот камерный проект отражает трансформацию авторского стиля: от ранних работ к новому, зрелому этапу. Главное событие выставки — девятиметровый фриз из серии Клеймо (Stigma) 2013 года, который впервые экспонируется в Санкт-Петербурге. В окружении работ последнего периода это монументальное произведение обретает новое звучание, раскрывая глубину авторского высказывания, оно звучит больше как манифест, подчеркивая характер автора — медленный, тягучий и несгибаемый. Художественная практика Татьяны Подмарковой строится на принципах долгосрочного планирования и высокой технической сложности. Отказываясь от погони за сиюминутными результатами, автор выбирает путь «марафонца»: её работа требует значительных временных затрат и интенсивного механического труда. Её художественный метод сродни выплавке стали: это трудоёмкий, многоступенчатый процесс, требующий колоссального упорства и филигранной работы. Но результат того стоит — созданные ею произведения обретают вневременной характер. Режим работы: Часы работы выставки галереи: с 13:00 до 20:00 четверг, пятница, суббота, воскресенье.